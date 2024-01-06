Такой ход нужен был для развития сюжета.

В Grand Theft Auto 6 появится главная героиня женского пола, что является отходом от пятой части, но человек, подаривший свой голос ключевому персонажу предыдущей части, подчеркивает, что этот сдвиг не подразумевает никакого "просветления". Нед Люк, известный по роли Майкла в пятой части серии, высказал свою позицию в интервью IGN в рамках видеосерии GTFM. Он отверг мнение о том, что появление женщины-протагониста равносильно принятию подхода "woke", назвав тех, кто так считает, "клоунами". Люк похвалил появление Люсии, нового персонажа, в промо-трейлере, подчеркнув, что это не первый опыт франшизы с женской главной ролью.

Несмотря на то, что часть фанатов выражает недовольство, отношение к женскому протагонисту Grand Theft Auto 6 в целом положительное. Конкретная роль, которую она будет играть в игре, остается нераскрытой, так как в анонсирующем трейлере был представлен в основном городской пейзаж Vice City без углубления в детали повествования.

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Трейлер Grand Theft Auto 6 недвусмысленно подчеркнул значительный скачок в визуальной точности по сравнению с предшественником. Заметное повышение качества визуальной составляющей было подчеркнуто фанатскими ремейками на игровом движке GTA V.

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В настоящее время Grand Theft Auto 6 находится в разработке для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а ее релиз запланирован на 2025 год.