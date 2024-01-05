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Автолюбители и коллекционеры в восторге от крайне редкой уличной версии одного из самых культовых гоночных автомобилей Америки. Аукцион Mecum выставил на торги 2 января 2024 года стильный дорожный автомобиль 1966 года Ford GT40 MkI цвета темно-синий металлик с черным салоном и правым рулем, оценив его стоимость в ошеломляющие 7 миллионов долларов.
По словам Сэма Мертаха, главного директора аукциона Mecum, GT40 является одним из выдающихся шедевров Ford. Редкость, с которой GT40 выставляется на публичные торги, еще больше усиливает его привлекательность.
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Этот автомобиль, как утверждается, является одним из всего 30-ти GT40 Road Cars, когда-либо выпущенных. Несмотря на свой возраст, он показывает скромные 13 442 мили на одометре и оставался вне поля зрения общественности в течение последних трех десятилетий, пройдя через руки четырех разных владельцев.
Аукцион Mecum не раскрыл предпродажную оценку, оставив энтузиастам возможность строить догадки. Однако компания Hagerty предоставила информацию, оценив GT40 чуть более чем в 7 миллионов долларов, подчеркнув выдающееся качество этого конкретного купе.