В мире у него всего 29 аналогов.

Автолюбители и коллекционеры в восторге от крайне редкой уличной версии одного из самых культовых гоночных автомобилей Америки. Аукцион Mecum выставил на торги 2 января 2024 года стильный дорожный автомобиль 1966 года Ford GT40 MkI цвета темно-синий металлик с черным салоном и правым рулем, оценив его стоимость в ошеломляющие 7 миллионов долларов.

По словам Сэма Мертаха, главного директора аукциона Mecum, GT40 является одним из выдающихся шедевров Ford. Редкость, с которой GT40 выставляется на публичные торги, еще больше усиливает его привлекательность.

реклама

Этот автомобиль, как утверждается, является одним из всего 30-ти GT40 Road Cars, когда-либо выпущенных. Несмотря на свой возраст, он показывает скромные 13 442 мили на одометре и оставался вне поля зрения общественности в течение последних трех десятилетий, пройдя через руки четырех разных владельцев.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аукцион Mecum не раскрыл предпродажную оценку, оставив энтузиастам возможность строить догадки. Однако компания Hagerty предоставила информацию, оценив GT40 чуть более чем в 7 миллионов долларов, подчеркнув выдающееся качество этого конкретного купе.