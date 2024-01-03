Теперь сервис будет работать, начиная с Windows 10

Компания Valve официально прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8, которые были выпущены в 2009 и 2012 годах соответственно. Несмотря на то, что Valve ранее сообщала об этом решении, оно официально вступило в силу только со вчерашнего дня. Пользователи, продолжающие работать с этими старыми операционными системами, обнаружат, что существующее программное обеспечение сохранится лишь на некоторое время.

Однако стоит отметить, что Steam больше не будет получать обновления безопасности для Windows 7 и 8, а техническая поддержка не будет решать проблемы, связанные с этими версиями.

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Основная причина такого решения Valve, по словам компании, связана с обновлением Google Chrome: поскольку Chrome перестанет обновляться для Windows 7 в начале 2023 года, это сыграло решающую роль в прекращении поддержки. Кроме того, на выбор Steam существенно повлияло отсутствие поддержки безопасности для старых систем Windows.

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Всем пользователям Windows 7/8/8.1 настоятельно рекомендуется начать обновление как можно раньше. Компьютеры, работающие на этих системах, при подключении к интернету становятся уязвимыми для новых вредоносных программ и других эксплойтов, которые не будут удалены. Эти вредоносные программы могут ухудшить производительность ПК, Steam и игр или даже привести к сбоям.