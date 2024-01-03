Обычную трассировку лучей модеру пришлось полностью переделать.

Cyberpunk 2077 – это визуально потрясающая игра для ПК, которая справедливо может претендовать на звание самой привлекательной игры на ПК на сегодняшний день. Небольшое видео, которым поделился пользователь MisterSpace3, демонстрирует необычайный реализм, достигаемый в игре благодаря полной трассировке путей и набору модов. Хотя особенности используемых модов не раскрываются, известно, что графический мод Nova Lut обеспечивает реалистичные цвета, преображая визуальное восприятие Cyberpunk 2077. Результат впечатляет: реалистичность настолько поразительна, что на мгновение можно принять внутриигровые изображения за настоящую поездку по городу.

Важно отметить, что подобный уровень визуальной достоверности недостижим на низкоуровневой игровой платформе. Тем не менее, для тех, у кого есть соответствующее оборудование, результаты будут действительно впечатляющими.

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На данный момент Cyberpunk 2077 и ее расширение Phantom Liberty доступны на PC и консолях по всему миру. Расширение улучшает и без того замечательную игру, добавляя в нее захватывающий сюжет со шпионским триллером, увлекательные бои и высококачественный дополнительный контент.