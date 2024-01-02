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Kachka
Энтузиасты сравнили производительность RTX 4090 за $2 000 и RX 7900 XTX за $1 000
Карты были протестированы с учетом новых цен.

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В связи с запретом RTX 4090 в Китае и других странах, очевидно, что на западных рынках данная модель заметно подорожала. В связи с этим команда Hardware Unboxed провела всестороннее сравнение флагмана NVIDIA, цена которого в настоящее время составляет около $2 000, и Radeon RX 7900 XTX, стоимость которой снизилась и теперь ее можно приобрести менее чем за $1 000.

Безусловно, RTX 4090 демонстрирует более высокую мощность, хотя и не везде и не во всех сценариях. В частности, в Full HD без трассировки лучей преимущество флагмана NVIDIA составляет в среднем около 12%, а в некоторых случаях карта AMD и вовсе опережает его. Стоит отметить, что RTX 4090 не предназначена для Full HD, но этот аспект производительности все равно следует учитывать.

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B разрешении 1440p разрыв в производительности увеличивается до 18%, а в 4K достигает 21%, причем ни в одной игре (в данной конкретной подборке) аналог AMD не может опередить соперника.

С учетом включения трассировки лучей RTX 4090 еще больше увеличивает свое преимущество с разрывом в 22%, 28% и 34% в тех же разрешениях. Тем не менее, общая разница остается существенной, хотя в соотношении цена/производительность флагман AMD выходит на первое место. Стоит отметить, что в отдельных играх, таких как Alan Wake 2, карта Radeon значительно отстает от GeForce на 66%. В Cyberpunk 2077 отрыв составляет 59%. 

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Важно понимать, что RX 7900 XTX изначально позиционировалась как конкурент RTX 4080, а не RTX 4090, тем более с учетом текущей ценовой динамики.

#amd #nvidia #видеокарты #игры #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #rx 7900 xtx
4
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