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Kachka
GTA 5 может выйти на Nintendo Switch
Изначально игра была выпущена для PS3 и Xbox 360.

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Есть основания полагать, что Grand Theft Auto V может получить запоздалую адаптацию для платформы Nintendo, согласно недавним инсайдам.

После того как был опубликован исходный код игры, энтузиасты принялись изучать его в поисках новых сведений. Согласно находкам, о которых сообщил пользователь с ником Budzcario в X/Twitter, исходный код содержит упоминания о Nintendo Switch, что намекает на возможность грядущего порта.

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В последнее время Rockstar Games продемонстрировала поддержку Nintendo Switch, портировав некоторые из своих старых игр, включая Red Dead Redemption и Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Поэтому перспектива портирования Grand Theft Auto V не должна никого застать врасплох, особенно если учесть, что игра, как и Red Dead Redemption, изначально вышла на PlayStation 3 и Xbox 360.

Хотя официальное подтверждение порта Grand Theft Auto V на Nintendo Switch еще не получено, стоит отметить, что Rockstar Games сейчас активно занимается разработкой следующей части серии. Игра должна выйти в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но есть вероятность, что Rockstar Games через несколько лет воспользуется своим опытом, чтобы перенести GTA 6 на преемника Nintendo Switch.

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В настоящее время Grand Theft Auto V доступна на различных платформах, включая PC, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Xbox 360.

#игры #nintendo #gta 6 #gta #grand theft auto 6 #grand theft auto #nintendo switch #gta 5 #grand theft auto 5
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