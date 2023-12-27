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Kachka
Легендарный гусеничный грузовик от Кена Блока оценили в 195 000 долларов
Он появился в продаже всего несколько дней назад.

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Знаменитый Ford F-150 Raptor TRAX Кена Блока, который, к сожалению, не вышел в начале этого года, теперь доступен для покупки.

Компания SVC Offroad сыграла решающую роль в создании этого автомобиля. Значительные изменения были внесены в интерьер, где переделали каркас, чтобы увеличить пространство для головы, и добавили усиленный подкатной каркас, чтобы повысить безопасность в случае переворачивания.

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Внутри грузовик оснащен роскошными кожаными и замшевыми сиденьями Recaro Sportster, удобным быстросъемным барбекю для спонтанных праздников, водонепроницаемой стереосистемой и надежной лебедкой Warn.

Внешне автомобиль может похвастаться яркими цветами Monster Energy, логотипами Hoonigan и фирменными декалями с черепами. Эстетика дополнена стеклопластиковыми крыльями Custom Glassworks Unlimited и трубчатыми бамперами.

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Отличительной особенностью является комплект грузовых гусениц Mattracks 105M1-A1, разработанных для преодоления различных рельефов – от грязи и гравия до камней и снега. Амортизаторы King, верхние и нижние рычаги SVC, длинные поперечины SVC и противоскользящие пластины под днищем гарантируют оптимальную проходимость. Автомобиль приводится в движение 6,2-литровым двигателем V8 с наддувом, который является усовершенствованным по сравнению со стандартным 5,4-литровым двигателем V8 с естественным всасыванием. Компания LBI Limited оценила автомобиль в 195 000 долларов.

#автомобили #ford #машины
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