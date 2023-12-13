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В коротком концептуальном видеоролике цифровой художник под ником "TeaserPlay" представил потенциальную концовку долгожданной GTA 6 от Rockstar, используя движок Unreal Engine 5.
Созданное с тщательной проработкой деталей, фанатское видео отражает то, что создатель считает правдоподобной концовкой GTA 6. Рассказывая о творческом процессе, художник говорит следующее:
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"Я предполагаю, что GTA VI завершится этим сложным решением, и я попытался воплотить эту идею с помощью Unreal Engine 5". Несмотря на краткость, ролик получился интригующим и наверняка придется по душе преданным поклонникам GTA".
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