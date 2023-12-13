На консолях игра выйдет в 2025 году.

В коротком концептуальном видеоролике цифровой художник под ником "TeaserPlay" представил потенциальную концовку долгожданной GTA 6 от Rockstar, используя движок Unreal Engine 5.

Созданное с тщательной проработкой деталей, фанатское видео отражает то, что создатель считает правдоподобной концовкой GTA 6. Рассказывая о творческом процессе, художник говорит следующее:

реклама "Я предполагаю, что GTA VI завершится этим сложным решением, и я попытался воплотить эту идею с помощью Unreal Engine 5". Несмотря на краткость, ролик получился интригующим и наверняка придется по душе преданным поклонникам GTA".

В начале этого месяца Rockstar и Take-Two представили первый трейлер GTA 6. Этот трейлер быстро побил рекорды, превзойдя по количеству просмотров первый трейлер GTA V.

Rockstar и Take-Two объявили, что выход игры запланирован на 2025 год, а финансовые отчеты Take-Two указывают на начало 2025 года. Однако аналитики Bank of America предполагают возможную задержку.

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Дата релиза игры на ПК остается неизвестной. Бывший разработчик Rockstar недавно рассказал, почему компания не спешит с версией для ПК.