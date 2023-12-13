По его словам, это сложно с технической точки зрения.

Бывший разработчик Rockstar пролил свет на причины поэтапного выпуска Grand Theft Auto 6, рассказав о решении запустить игру на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, прежде чем рассматривать возможность релиза на ПК в будущем.

Майк Йорк (Mike York), бывший разработчик Rockstar, ныне связанный с Highwire Games, рассказал на своем YouTube-канале, что на первоначальный консольный эксклюзивный релиз, запланированный на 2025 год, могут повлиять соображения продаж и выручки.

реклама "Причина, по которой порт для ПК выходит позже, а не первым, заключается в том, что Rockstar хочет расставить приоритеты. В большинстве случаев, особенно в прошлом, PlayStation была главным источником доход. PlayStation была самой продаваемой консолью. Она продавалась больше, чем любая другая консоль".

Однако, по словам Йорка, акцент на продажах PlayStation – не единственная причина отсутствия специального окна релиза для PC-версии.

"Одна из главных причин, по которой перенос на ПК займет так много времени, заключается в том, что у ПК разная архитектура и разные компоненты, – уточнил Йорк. В отличие от PlayStation и Xbox, где каждое устройство имеет единую видеокарту и внутреннюю архитектуру, ПК отличаются значительным разнообразием компонентов и архитектуры".

"Такое различие в аппаратном обеспечении требует тщательного тестирования версии для ПК, чтобы обеспечить стабильность. Когда вы делаете ПК-порт, вам приходится тестировать все на нескольких различных аппаратных установках, на разных GPU. Не на одном или двух, а на 10 или 20".

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Признавая огромную культурную значимость GTA, важно понимать, что Rockstar, несмотря на свой авторитет, сталкивается с теми же техническими проблемами, что и любой другой разработчик.