Её сегодня опубликовали в TikTok.

Сегодня появился короткий фрагмент геймплея GTA 6, в котором, как утверждается, показаны 6 секунд внекамерного действия из долгожданной игры, демонстрирующие мелькающие городские пейзажи.

В прошлом году в интернете появилась значительная утечка ранней версии грядущей части GTA от Rockstar, в которой были показаны различные короткие ролики. В этих фрагментах была обстановка, напоминающая Vice City, и два главных героя. По словам Джейсона Шрайера из Bloomberg, утечки были подлинными, хотя кадры были охарактеризованы как "ранние и незаконченные". Далее Шрайер прокомментировал этот инцидент, назвав его одной из самых значительных утечек в истории видеоигр, представляющей собой настоящий кошмар для Rockstar Games.

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Недавно Rockstar официально сообщила, что премьера вступительного трейлера GTA 6 запланирована на 5 декабря. Однако до этого стало известно о появлении неофициального геймплея, снятого на камеру. На этих кадрах, опубликованных в TikTok и X, можно увидеть возвышающиеся небоскребы Vice City. Примечательно, что эти кадры, похоже, совпадают с видео, просочившимися в прошлом году.

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При ближайшем рассмотрении оказывается, что компоненты, использованные в этом неофициальном видео (как и в прошлогодних утечках), являются новыми, а не заимствованными из GTA 5.