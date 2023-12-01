Технически это не составило сложности.

Технологии повышения разрешения DLSS от NVIDIA и FSR от AMD имеют разные механизмы генерации кадров, предназначенные для разных платформ видеокарт. Однако когда команда QuasarZone исследовала возможность совмещения генерации кадров высокого разрешения (HR) обеих компаний на одном ПК, то обнаружила интригующее открытие. Результат, хотя и оказался вполне осуществимым, продемонстрировал все нюансы совместной работы и дал несколько неоднозначные результаты.

Ключ к конвергенции лежит в том, что AMD включила в архитектуру драйвера генератор AFMF (Adaptive Frame Mapping Filter). Без этого неотъемлемого компонента реализация концепции могла бы столкнуться с непреодолимыми трудностями. Тем не менее, в системе требуется две разные 3D-карты. В исследовании, проведенном командой QuasarZone, для этого эксперимента использовались RTX 4090 и RX 6600.

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RTX 4090 отвечала за рендеринг игры, охватывающей различные проекты, такие как Cyberpunk 2077. Он способствовал активации DLSS 3 с генерацией кадров. Затем в дело вступила RX 6600, подключенная к монитору. Хотя ее основная роль заключалась в выводе изображения, драйвер AMD обеспечивал возможность повышения производительности с помощью AFMF перед окончательным выводом изображения на экран.

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Примечательно, что такая реализация показала значительный прирост производительности – почти в три раза по сравнению с оригинальным бенчмарком и в два раза по сравнению со значением, достигнутым после генерации кадров DLSS 3. Удивительно, но техническая реализация вызвала минимальные трудности.