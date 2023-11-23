Сообщается, что в ходе экспериментов умерли подопытные обезьяны.

Четыре члена Конгресса США официально обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) с просьбой начать расследование возможного мошенничества с ценными бумагами, совершенного Илоном Маском. В центре внимания расследования находятся обвинения в том, что Маск ввел инвесторов в заблуждение относительно безопасности проекта имплантации мозга, разработанного компанией Neuralink.

С призывом провести расследование выступили представители-демократы Эрл Блюменауэр от штата Орегон, Джим Макговерн от штата Массачусетс, а также Барбара Ли и Тони Карденас от Калифорнии. Компания Neuralink под руководством Маска находится на пороге проведения первых испытаний на людях мозгового имплантата, предназначенного для оказания помощи пациентам, страдающим параличом и различными неврологическими заболеваниями.

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Запрос законодателей обоснован ветеринарными документами, полученными в ходе экспериментов Neuralink на обезьянах и свидетельствующими о плачевных результатах испытаний имплантатов. В документах отмечаются случаи паралича, судорог и отека головного мозга у животных. Шокирующее письмо утверждает, что десяток молодых и здоровых обезьян пришлось подвергнуть эвтаназии из-за осложнений, вызванных процедурой имплантации.

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В ответ на эти опасения Илон Маск, занимающий пост генерального директора Neuralink, попытался снизить опасения инвесторов, преуменьшив значимость данных результатов. 10 сентября Маск заявил в социальной сети X, что "ни одна обезьяна не умерла в результате применения имплантата Neuralink".