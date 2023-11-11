Чип, судя по обзорам, является более выгодным вариантом, чем NVIDIA H100.

Графический процессор NVIDIA H100 стал одним из самых популярных релизов технологического гиганта за последнее время, несмотря на заметные проблемы с ценой и длительные задержки поставок.

К счастью для тех, кто ищет более бюджетные альтернативы, появилась серия L40S. Этот графический процессор, являющийся мощным родственником модели H100, обладает удвоенным объемом памяти и при этом является более экономичным выбором для покупателей, которые не располагают значительными финансовыми ресурсами.

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Как и аналогичные модели H100 и A100, чип L40S специально разработан для выполнения волны рабочих нагрузок в центрах обработки данных, направленных на обучение искусственного интеллекта. Он прекрасно справляется с такими сложными задачами, как генеративный искусственный интеллект.

В результате непосредственного знакомства с L40S издание Serve The Home дало ему высокую оценку, назвав его "восхитительной" и экономичной альтернативой H100. Издание отметило стратегическую модификацию компанией NVIDIA графического процессора L40, предназначенного для визуализации в центрах обработки данных и использующего новейшую архитектуру Ada Lovelace, в большей степени ориентированную на ИИ, чем на визуализацию.

Сохранив основные функции своего предшественника L40, такие как ядра трассировки лучей, выходы DisplayPort и NVENC/NVDEC с поддержкой AV1, L40S использует другой подход, выделяя больше мощности на аспекты ИИ.

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Хотя по сравнению с A100 L40S имеет меньший объем памяти, он компенсируется более высокой производительностью. Благодаря поддержке NVIDIA Transformer Engine и FP8 графический процессор значительно сокращает объем данных и требует меньшей пропускной способности памяти.