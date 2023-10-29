На средних настройках в 2340x1080р смартфон выдаёт 60 fps.

Владельцы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max уже завтра, 30 октября, получат возможность поиграть в Resident Evil Village на своих мобильных устройствах. Чтобы помочь сомневающимся пользователям принять взвешенное решение о покупке, популярный ютубер Datura Plays получил ранний доступ к игре и, судя по всему, искренне впечатлен ею. Resident Evil Village поддерживает стабильную частоту 60 кадров в секунду даже при включенном разрешении Full HD+. Более того, игра предлагает множество графических настроек.

Ранее было продемонстрировано, что в Resident Evil Village можно играть на iPhone, подключив смартфон к внешнему монитору через порт USB-C. Однако разрешение при этом было ограничено 1560х720р, а частота кадров не поднималась выше 30 fps.

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Самое интересное, что владельцы iPhone теперь могут получить доступ к настройкам графики, аналогичным тем, к которым привыкли ПК-геймеры. Кроме того, появилась опция MetalFX upscaling, напоминающая NVIDIA DLSS и AMD FSR, с настройками "Качество" и "Производительность".

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Ютубер продемонстрировал, что в Resident Evil Village можно играть в таких разрешениях, как 2340x1080р и 2796x1290р, но для стабильных 60 fps рекомендуется снизить разрешение, поскольку более высокие настройки могут существенно повлиять на частоту кадров.