Китайские пользователи массово оформляют на него предзаказы.

Компания Xiaomi еще не начала широкую маркетинговую кампанию для своих последних предложений в мире техники – смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Однако потенциальные покупатели в Китае не теряют времени даром: они уже начали подавать заявки на покупку. По данным MyDrivers, спрос на эти устройства в некоторых онлайн-магазинах превысил спрос на iPhone 15 Pro Max.

Еще один интригующий признак этой тенденции можно увидеть в социальной сети Weibo, где поисковый запрос "Xiaomi 14" поднялся на первое место среди трендовых запросов. Такое развитие событий не осталось незамеченным Лу Вэйбином, главой китайского подразделения Xiaomi и бренда Redmi. На своей странице в Weibo он задал вопрос о причинах огромной популярности Xiaomi 14 еще до его официального выхода. Ответ, набравший наибольшее количество лайков, указывает на несомненный успех и популярность прошлой серии Xiaomi 13.

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Похоже, что наследие линейки Xiaomi 13 сыграло решающую роль в формировании ожидания смартфонов Xiaomi 14. При нынешнем развитии событий вполне возможно, что серия Xiaomi 14 даже превзойдет своих предшественников по популярности среди покупателей.