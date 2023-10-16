Только за один день были отменены 400 тыс. транзакций.

В условиях все более тесной взаимосвязи важнейшие финансовые узлы играют незаменимую роль в обеспечении беспрепятственного прохождения коммерческих операций по запутанным каналам мировой финансовой системы. Однако технологии, обеспечивающие работу этих узлов, не только устаревают, но и не могут справиться с постоянно растущими требованиями, о чем свидетельствует произошедший несколько дней назад сбой цепной реакции в системе клиринговой сети платежей Японской ассоциации банкиров.

В минувший вторник Японская ассоциация банков объявила о том, что из-за "проблем в системе платежной клиринговой сети" возникли сбои, затронувшие более 1,4 млн внутренних банковских транзакций. Этот инцидент стал первым крупным сбоем в системе ассоциации, затронувшим 11 банков и приведшим к тому, что к концу дня не было обработано около 400 тыс. транзакций.

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Спустя почти неделю причина сбоя была наконец-то выявлена. В результате расследования выяснилось, что сбой, произошедший на прошлой неделе, был вызван недостаточным объемом памяти на серверах японской платежной клиринговой системы.

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Как показал недавний инцидент, мировая финансовая система по-прежнему страдает от зависимости от устаревших систем и технологий. Так, в 2021 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) сообщило, что примерно треть опрошенных компаний в основном зависят от устаревшей технологической инфраструктуры. В целом 58% опрошенных компаний по-прежнему опираются на устаревшие технологии при выполнении некоторых операций.