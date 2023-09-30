Несмотря на переход на порт USB-C.

iPhone 15 Pro Max оснащен более емким аккумулятором, чем его предшественник iPhone 14 Pro Max. Кроме того, он имеет порт USB-C, в то время как предыдущая модель использовала порт Lightning. Несмотря на эти различия, тесты подтверждают, что скорость зарядки последнего флагмана Apple осталась прежней.

Данные ChargerLAB свидетельствуют о том, что Apple вновь ограничила максимальную скорость зарядки iPhone 15 Pro Max на уровне 25,5W, как и в случае с iPhone 14 Pro Max. Такой выбор вызывает вопросы, поскольку появление порта USB-C обычно предполагает увеличение пропускной способности зарядки. Одно из возможных объяснений заключается в том, что Apple удерживает мощность аккумулятора iPhone 15 Pro Max на уровне 25,5W, чтобы продлить срок службы батареи.

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В последних моделях iPhone 15 компания Apple представила три новые функции аккумулятора: Оптимизированная зарядка, ограничение 80% и Обычный режим. Эти функции призваны минимизировать износ аккумулятора с течением времени, однако их эффективность зависит от выбранных пользователем настроек. В тестировании участвовали различные официальные зарядные устройства Apple – от 20W блоков питания до 140W варианта, используемого для зарядки MacBook Pro. Несмотря на совместимость с этими зарядными устройствами, предельная мощность зарядки iPhone 15 Pro Max осталась неизменной – 25,5W.