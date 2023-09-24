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Kachka
iPhone 15 Plus превзошёл всех по автономности: в тесте он победил даже топовый iPhone 15 Pro Max
Смартфон проработал 13 часов 19 минут.

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iPhone 15 Plus оснащен тем же чипом A16 Bionic, что и iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Удивительно, но тест времени автономной работы, проведенный одним из пользователей YouTube, показал, что именно эта модель превосходит по продолжительности работы все остальные протестированные модели iPhone. Даже более дорогие iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, работающие исключительно на более эффективной 3-нм SoC A17 Pro, не могут сравниться по продолжительности работы с iPhone 15 Plus, несмотря на более совершенный кремний.

В оценке участвовали все модели iPhone 15, iPhone 14 и iPhone 13 Pro Max. iPhone 15 Plus оснащен аккумулятором емкостью 4 383 мАч, что несколько лучше, чем аккумулятор на 4 323 мАч, установленный в iPhone 14 Pro Max, но немного меньше, чем емкость iPhone 15 Pro Max (4 422 мАч). В ходе тестирования топовый iPhone 15 Pro Max изначально опередил все остальные модели, хотя и ненадолго.

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В ходе тестирования было замечено, что последние модели "Pro" оснащены дисплеем ProMotion LTPO с частотой 120 Гц, который может снижать частоту обновления до 10 Гц при отображении статического контента. Однако, поскольку различные этапы тестирования времени автономной работы были связаны с определенным движением, усовершенствованный дисплей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max не дал особых преимуществ по сравнению с iPhone 15 Plus.

Функция Dynamic Island также может потреблять небольшое количество заряда аккумулятора, поскольку, как отметили эксперты, ее включение, скорее всего, связано с постоянным запуском некоторых фоновых процессов для отрисовки анимации. Несмотря на то, что в своей презентации Apple подчеркнула, что процессор A17 Pro является самым производительным в смартфонах, эти преимущества не нашли отражения в реальном использовании, по крайней мере, в данном конкретном тесте.

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В процессе автономной работы первым разрядился стандартный iPhone 14, за ним последовал базовый iPhone 15. Примечательно, что iPhone 15 Plus продолжал работать, что привело к интригующему результату. К концу тестирования 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus проработал впечатляющие 13 часов 19 минут. Этот показатель значительно превзошел 11 часов и 41 минуту работы iPhone 15 Pro Max стоимостью $1 199.

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