Однако возникают баги и проблемы с оптимизацией.

Для всех версий iPhone 15 существует возможность установить соединение с внешним монитором через единственный кабель. Однако последняя модель Apple поддерживает только зеркальное отображение видео и по своей сути не может обеспечить идентичную работу с настольными компьютерами. Это изменение стало возможным после того, как один из разработчиков придумал обходной путь с использованием iPhone 15 Pro. Несмотря на то, что все еще есть возможности для улучшения, мы получили краткое представление о потенциале смартфона.

В видеоролике, опубликованном @iOS_App_Dev на сайте X, показано, как iPhone 15 Pro подключается к Apple Studio Display с помощью одного кабеля. Предположительно, для подключения монитора к iPhone использовался кабель USB-C – USB-C или Thunderbolt, поскольку оба продукта Apple оснащены портами USB-C. Важно учитывать, что Studio Display обладает впечатляющим разрешением 5K. Если учесть, что iPhone 15 Pro "управляет всеми этими пикселями", то это просто поразительное достижение.

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Используя пробную версию infiniteX2P Studio, разработчик демонстрирует возможность использования режима рабочего стола. На видеоролике хорошо видно большое окно браузера Google Chrome, несколько иконок, расположенных в нижней части по центру, а также выпадающее меню с различными опциями.

К сожалению, достижение такой плавности пока омрачается заметными задержками при открытии браузера. Разработчик объясняет это в основном скругленными углами, и в настоящее время ведутся работы по существенному улучшению этого эффекта. Стоит отметить, что компания Apple официально не предлагает настольный режим ни для одной из моделей iPhone 15.

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Компания Samsung уже позволила своим флагманским устройствам переходить в режим рабочего стола с помощью одного кабеля – эта функция получила название "DeX". Однако данная опция пока не получила широкого распространения среди пользователей, что, скорее всего, связано с недостаточной оптимизацией.