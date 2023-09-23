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Kachka
Начало продаж iPhone 15 в ОАЭ сопровождается беспорядками в магазинах
По мере приближения презентации толпа начинала вступать в столкновения с охраной.

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Теперь, когда новые смартфоны iPhone 15 стали доступны для покупки в магазинах, те, кто не сделал предварительный заказ, могут посетить ближайший магазин Apple Store и приобрести желаемое устройство. Процесс приобретения нового телефона достаточно прост: вы приходите в магазин, выбираете телефон, производите оплату и уходите. Однако появление iPhone 15 в магазинах вызвало несколько хаотичную реакцию некоторых людей, которые вместо того, чтобы вести себя разумно, проявили поведение, напоминающее зомби из фильмов ужасов.

На одной видеозаписей запечатлена серьезная физическая перепалка, развернувшаяся возле магазина Apple Store в торговом центре Dubai Mall, и можно с уверенностью сказать, что ситуация выглядит далеко не самой приятной даже при просмотре видео.

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По словам источника, сотрудники службы безопасности начали возводить заграждения, когда толпа начала собираться за день до начала розничной продажи iPhone 15. Сотрудники службы безопасности даже предупредили покупателей, чтобы они не продвигались вперед в таком бешеном темпе. По мере приближения презентации к магазину устремлялось все большее количество людей. В интернете появилось множество видеороликов, на которых запечатлены физические столкновения и люди, толкающие друг друга в стремлении попасть в Apple Store.

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Сообщается также, что покупатели вступали в потасовки, в результате которых люди падали на землю, как показано на вышеупомянутом видео. Это не единичный случай, так как у магазинов Apple Store в крупных городах мира скопились огромные толпы людей.

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