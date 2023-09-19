Крупнейшие торговые сети пополняют запасы каждые 10 минут.

Безусловно, серия iPhone 15 получила положительные отзывы критиков. Поскольку в настоящее время доступны обзоры как стандартных, так и премиальных моделей, очевидно, что Apple удалось добиться успеха. Интригующая история разворачивается в Китае, где продажи телефонов превышают ожидания, а некоторые розничные сети распродают все свои запасы в считанные минуты.

Стоит отметить, что на китайском рынке Apple сталкивается с конкуренцией со стороны Huawei, а также с государственными ограничениями на использование iPhone. Тем не менее, продажи вариантов iPhone 15 идут очень быстрыми темпами.

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Данные свидетельствуют о высокой активности предварительных заказов на новые модели iPhone 15 на таких крупных сайтах, как Tmall и JD.com. Первая партия предварительных заказов на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max на Tmall была распродана в течение минуты после появления в продаже. В течение тридцати минут пришлось девять раз пополнять запасы, и большинство покупателей предпочли модель Pro Max.

С другой стороны, в понедельник на сайте JD.com было зарегистрировано более 3 млн предварительных заказов на все четыре модели iPhone 15, что подтверждает его доминирующее положение в продажах.

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Хотя некоторые представители технологического сообщества могут утверждать, что новые iPhone не несут в себе революционных изменений, потребительский спрос говорит сам за себя.