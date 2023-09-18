Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Один и тот же процессор в iPhone 15 Plus оказался на 19% быстрее, чем в iPhone 14 Pro
Причина разницы в производительности неизвестна.

реклама

Процессор A17 Pro остается эксклюзивным для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, но это не уменьшает возможностей A16 Bionic, установленного в iPhone 15 Plus и iPhone 15. Более того, A16 Bionic в обычной версии iPhone 15 работает медленнее, чем в iPhone 14 Pro, о чем свидетельствует последний сравнительный тест, проведенный изданием GFXBench.

Прежде чем перейти к сравнению бенчмарков, необходимо отметить, что и в iPhone 15 Plus, и в iPhone 14 Pro используется один и тот же чипсет A16 Bionic, состоящий из 6-ядерного CPU и 5-ядерного GPU. Кроме того, обе модели имеют одинаковые конфигурации оперативной памяти объемом 6Gb. Таким образом, даже с точки зрения памяти между этими телефонами нет никаких различий, которые могли бы объяснить разницу в производительности.

реклама

Оценки GFXBench были ограничены, но они выявили заметную разницу в 19,1% в тесте "Aztec Ruins High Tier". В этом бенчмарке iPhone 15 Plus показал 47,9 FPS, а iPhone 14 Pro – 40,7 FPS. Изначально было высказано предположение, что iPhone 15 Plus обладает более совершенным механизмом охлаждения, что позволяет A16 Bionic поддерживать более низкие температуры и показывать более высокие результаты.

Однако последующие результаты заставили экспертов пересмотреть это предположение относительно системы охлаждения iPhone 15 Plus. В тесте "1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen" разница между двумя моделями составила лишь незначительные 3,2 FPS. Причины разной производительности A16 Bionic в тестах остаются неясными.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #apple #процессоры #iphone 15 #iphone 15 pro #iphone 15 pro max #iphone 15 plus
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
В ноябре ожидается смартфон Honor 100 Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 2
В iPhone 15 была применена архитектура корпуса iPhone 14, которая делает ремонт дешевле
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
11
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
12
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
11
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
7
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
15
The Telegraph: Настроения на Украине ухудшаются из-за долгого конфликта
+
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
34
Чип новой игровой консоли Nintendo может получить 8 ядер Cortex A78 и 1280 CUDA ядер NVIDIA Ampere
7
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
+
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Обещанные Украине в 2022 году БТР М1117 Guardian 4x4 ещё не скоро попадут в зону боевых действий
2
Налог на установку Unity спровоцировал разработчиков игр предпринять жесткие меры
1
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
1
Российский энтузиаст отличился в разгоне процессора Intel Core i5-13600KF
+

Популярные статьи

США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
15
ТОП-15 мифов о ноутбуках
102
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
21
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
251
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
55
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
25
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
11
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Русский язык: почему "великий и могучий"
10
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+

Сейчас обсуждают

Игорь Гурьянов
21:54
Если что от поколения к поколению павышение потребления незначительно. И вопроы с охлаждением не возникают. К прмеру есть у меня тредрипер 1920х с TDP180w и Ryzen 9 3900 с заявленым TDP 65(по факту 87...
96-ядерный процессор AMD Threadripper PRO 7995WX примерно на 70% быстрее чем TR 5995WX
Руслан Знамов
21:54
Случайно могут и с ядерным боезарядом передать, это же немцы, самые главные шалавы сша ...
Депутат Кизеветтер: ФРГ скоро одобрит поставку Украине крылатых ракет Taurus
Антон Прилуков
21:54
Я больше скажу. Для многих игр даже затычка не нужна. Брал комп отцу несколько лет назад для "посмотреть Ютюб, полазить в интернете". Конкретно какой камень стоял не помню, что-то i5 6xxx с интергиров...
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
swr5
21:49
Истерикой зелени удовлетворен. Вот что Starfield животворящий делает.
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Umid Xaydarov
21:48
меня лёха на шабашку пригласил, надо гипсокартон прикручивать. мне лень если по чеснаку, но по бухать норм думаю. зб в берлоге сидеть. кароч этот куплю. 20в + безщётачный. 2а батареяка
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Ser Gei
21:47
ой все равно оно не поплывет, у них не хватит газа-нефти без Великой Матушки России, будет стоять в доке и умолять у нас продать им газ. А потом мы его за долги заберем.
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
Ser Gei
21:46
с чего ты решил, что он на газе? Может он на атомной силовой установке
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
Руслан
21:45
Играю на rx6800 + r5 5600 , до этого стояла 3060ti - в принципе замена видеокарты произошла только потому , что я не любитель лучей в играх. Мне чем выше разрешение тем лучше, к тому же при сопостави...
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Ser Gei
21:42
Мало. Уверен, Байкал гораздо быстрее. Россия делает все самое лучшее!
96-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX внезапно появился в Geekbench и побил мировой рекорд
Мираж
21:41
ты таблетки по графику пьёшь?
Суд ООН начинает слушания по иску Киева против Москвы по конвенции о геноциде
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем