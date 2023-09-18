Причина разницы в производительности неизвестна.

Процессор A17 Pro остается эксклюзивным для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, но это не уменьшает возможностей A16 Bionic, установленного в iPhone 15 Plus и iPhone 15. Более того, A16 Bionic в обычной версии iPhone 15 работает медленнее, чем в iPhone 14 Pro, о чем свидетельствует последний сравнительный тест, проведенный изданием GFXBench.

Прежде чем перейти к сравнению бенчмарков, необходимо отметить, что и в iPhone 15 Plus, и в iPhone 14 Pro используется один и тот же чипсет A16 Bionic, состоящий из 6-ядерного CPU и 5-ядерного GPU. Кроме того, обе модели имеют одинаковые конфигурации оперативной памяти объемом 6Gb. Таким образом, даже с точки зрения памяти между этими телефонами нет никаких различий, которые могли бы объяснить разницу в производительности.

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Оценки GFXBench были ограничены, но они выявили заметную разницу в 19,1% в тесте "Aztec Ruins High Tier". В этом бенчмарке iPhone 15 Plus показал 47,9 FPS, а iPhone 14 Pro – 40,7 FPS. Изначально было высказано предположение, что iPhone 15 Plus обладает более совершенным механизмом охлаждения, что позволяет A16 Bionic поддерживать более низкие температуры и показывать более высокие результаты.

Однако последующие результаты заставили экспертов пересмотреть это предположение относительно системы охлаждения iPhone 15 Plus. В тесте "1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen" разница между двумя моделями составила лишь незначительные 3,2 FPS. Причины разной производительности A16 Bionic в тестах остаются неясными.