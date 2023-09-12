Главным изменением можно назвать переход с Lightning на USB-C.

Компания Apple официально представила новейшие модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus, получившие ряд усовершенствований по сравнению с их предшественниками – iPhone 14. В этих устройствах реализованы практически все ожидаемые функции. Несмотря на то, что основной дизайн остался в целом неизменным, среди заметных улучшений можно отметить включение функции Dynamic Island на всех устройствах и переход на использование разъема USB-C.

Apple открыла эру Dynamic Island для моделей iPhone 15, приблизив их к серии Pro. Модель iPhone 15 оснащена 6,1" дисплеем, а iPhone 15 Plus – 6,7". Примечательно, что iPhone 15 имеет матовое стекло, напоминающее модели iPhone 14 Pro. Матовая отделка значительно повышает эстетическую привлекательность iPhone 15, приближая его к линейке "Pro".

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Система камер в этих устройствах также получила существенную модернизацию, поставив их в один ряд с моделями iPhone 14 Pro. Камера iPhone 15 получила 48Mp. В новой камере появились режимы 1х и 2х оптического зума, а также сверхширокоугольный режим 0,5х. Кроме того, в моделях iPhone 15 реализован улучшенный портретный режим с синтетическим эффектом боке.

Под капотом новых моделей iPhone 15 и iPhone 15 Plus установлен чип A16 Bionic, обеспечивающий более высокую вычислительную и графическую производительность по сравнению с чипом A15 Bionic. Чип A16 Bionic, используемый в iPhone 15, оснащен 6-ядерным CPU и 5-ядерным GPU, что повышает общую производительность при экономии энергии.

Одним из наиболее значимых изменений этого года стало появление порта USB-C, обеспечивающего более высокую скорость передачи данных и зарядки.

Для всех желающих iPhone 15 будет доступен с 22 сентября, а предварительные заказы начинаются уже сегодня. Эти устройства можно будет приобрести по стартовой цене в $799 за iPhone 15 и $899 за iPhone 15 Plus.