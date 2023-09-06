Мини-ПК предназначен в первую очередь для игр.

Модель мини-ПК Minisforum HX99G, в которой в свое время был установлен процессор AMD Ryzen 9 6900HX, использующий архитектуру Zen3, претерпела изменения в выборе CPU, что привело к небольшому снижению ее стоимости.

В отличие от 6900HX, новый процессор 7735HS работает на более низких тактовых частотах: максимальная частота разгона составляет 4,75 ГГц, а базовая – 3,2 ГГц, в то время как у 6900HX эти показатели составляют 4,9 ГГц и 3,3 ГГц соответственно. Ожидается, что эти изменения не окажут существенного влияния на производительность, так как остальные характеристики очень похожи на характеристики премиальной модели мини-ПК HX99G. Важно, что оба процессора используют архитектуру Zen3+.

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Эта система выделяется сочетанием видеокарты Radeon RX 6600M и мощного процессора. В отличие от многих других существующих мини-ПК, этот продукт явно предназначен для игр. Хотя графика на базе Navi 23, возможно, и не предназначена для игр в разрешении 4K, ее вполне достаточно для запуска большинства AAA-тайтлов в 1080 и 1440p.

По информации Minisforum, в новом ПК HX77G будет сохранена двухвентиляторная система охлаждения. Стоит, однако, отметить, что разборка системы может быть сопряжена с некоторыми трудностями, хотя доступ к накопителям и памяти остается относительно простым.

В настоящее время цена системы составляет $639. При добавлении 32Gb памяти DDR5-4800 и SSD-накопителя емкостью 512Gb цена увеличивается до $779. Эти цены соответственно на $100 и $116 дешевле, чем у предыдущей модели на базе 6900HX.