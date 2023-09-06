В Android-смартфонах этот разъём красуется уже несколько лет.

Извечное соперничество iPhone и Android не теряет своей актуальности, и хотя окончательно определить победителя еще сложно, очевидно, что каждый из них сыграл ключевую роль в развитии другого. Здоровое соперничество служит катализатором инноваций и прогресса в технологической сфере. В своей последней рекламе Google, судя по всему, "нацелилась" на грядущий iPhone 15, в первую очередь из-за того, что в нем используется USB Type-C – стандарт, принятый в последние годы большинством Android-устройств и ознаменовавший переход Apple на новый разъем после более чем десятилетнего периода "застоя".

Эта рекламная кампания является частью серии роликов Google на YouTube под названием "#BestPhonesForever", а конкретный ролик называется "Spa Day". В рекламе в шутливой форме изображены iPhone и смартфон Pixel, отдыхающие в спа-салоне, с ломтиками огурца на модулях камер. Сценарий разворачивается таким образом, что iPhone делится своим удовлетворением от спа-дня, а Pixel отмечает, что устройство Apple наконец получит зарядку USB-C.

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Хотя некоторые могут воспринять эту рекламу как спорную, ее следует рассматривать не более чем легкомысленное подшучивание над двумя гигантами индустрии. Вряд ли Apple и Google, представляющие соответственно iOS и Android, собираются вступать в полномасштабное соперничество. Дебют iPhone 15 запланирован на 12 сентября, то есть на конец этого месяца, а Pixel 8 – на 4 октября. Учитывая, что оба технологических гиганта планируют представить свои новинки в одни и те же сроки, очевидно, что этот сезон будет насыщен интересными событиями, и энтузиастам есть чего ждать.