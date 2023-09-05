Первый шаг – полный экспорт в Китай передовых чипов.

Министр торговли США Джина Раймондо подтвердила, что Соединенные Штаты воздержатся от экспорта своих чипов высшего класса в Китай, ссылаясь на опасения военных, сообщает The Hill. Во время своего недавнего визита в Пекин на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем Раймондо вновь заявила о стремлении страны ограничить военный потенциал Китая. Она также сообщила о случае кибератаки, исходящей из китайских источников.

В недавнем выступлении на телеканале NBC в программе "Встреча с прессой" Джина Раймондо разъяснила позицию США в отношении экспорта чипов в Китай. Ведущий Чак Тодд задал вопрос о возможности экспорта США своих передовых чипов в Китай и о потенциальном влиянии этих чипов на вооруженные силы КНР. В ответ Раймондо подчеркнула, что основной целью США является ограничение военного потенциала Китая.

реклама "Наша цель – помешать их военному потенциалу", – подчеркнула Раймондо. "И если они это понимают, то это говорит об успехе нашей стратегии. Конечно, под моим руководством мы не будем поставлять Китаю самые сложные американские микросхемы, которые нужны им для развития военной промышленности".

Несмотря на сложность дипломатического визита в Пекин, Раймондо рассказала, что стала объектом кибервзлома, в котором были замешаны китайские оперативники. Тем не менее, к своим встречам в Пекине она подошла откровенно, затронув целый ряд проблем, волнующих США: от национальной безопасности до трудовых и деловых интересов.