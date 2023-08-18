Компания не собирается ослабевать хватку

Недавнее раскрытие информации о доходах NVIDIA, связанных с ажиотажем вокруг искусственного интеллекта, поразило всё игровое сообщество. Стало известно, что компания получает поразительную прибыль в 1000% от своих графических процессоров H100 AI.

Стремление NVIDIA получить колоссальный доход в $300 млрд за счет продаж, основанных на искусственном интеллекте, кажется вполне достижимым, если учесть, что в настоящее время компания получает значительную прибыль.

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Ссылаясь на финансовую организацию Raymond James, аналитики утверждают, что стоимость изготовления графических процессоров H100 начинается от $3 320, а рекомендованная цена составляет $25 000 до $30 000.

В предыдущих отчетах неоднократно отмечалось, что H100 очень часто продаются по цене, значительно превышающей рекомендованную, а иногда цена продажи составляет около $70 000. Концепция статистики "нормы прибыли", возможно, не учитывает в должной мере влияние инфляции, поэтому реальные цифры могут быть даже выше.

Ожидается, что к 2027 году объем продаж ускорителей для ИИ составит более $300 млрд, и NVIDIA не собирается ослабевать хватку. Грядущее появление следующего поколения графических процессоров для искусственного интеллекта может стать катализатором взрывного роста и, возможно, поднимет рыночную капитализацию компании до небывалых высот.