Через некоторое время за устройство будут просить $270.

Компания Fossibot официально объявила о том, что начало продаж нового смартфона Fossibot F102 запланировано на 21 августа.

Начальная стоимость составляет $170 и распространяется только на первых 500 покупателей, а для последующих 1000 покупателей цена составит $180. В дальнейшем цена будет повышаться и в конечном итоге достигнет $270.

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Fossibot F102 оснащен восьмиядерным процессором Mediatek Helio G99. Он может похвастаться значительным объемом оперативной памяти – 20Gb, из которых 8Gb приходятся на физический объем и еще 12Gb – на виртуальный. Внутренняя память смартфона, работающего на платформе Android 13, составляет 256Gb, а внешняя память поддерживается в объеме до 2Tb с помощью карт памяти.

Смартфон оснащен 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением 1080x2408p и максимальной частотой обновления 120 Гц. В устройство встроен аккумулятор емкостью 16 500 мАч, способный поддерживать работоспособность в режиме ожидания до 50 дней. Благодаря системе быстрой зарядки мощностью 33W батарея заряжается до 90% за 3 часа, а до полной емкости – за 4 часа. Конструкция устройства соответствует строгим стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H.

Отличительной особенностью смартфона является встроенный ультраяркий кемпинговый фонарь мощностью 3W, оснащенный массивом из 300 светодиодов. Его яркость достигает 495 люмен. Основная камера снимает с разрешением в 108Мп.