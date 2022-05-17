Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Fall Guys покинет Steam 21 июня

«Королевская битва» перекочует из сервиса Valve в Epic Games Store
[ ] для раздела Блоги
+
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр </b>
Eще одна RTX 3070 Ti дешевле 100 тр
RTX 3060 дешевле всего в Регарде
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400

Fall Guys: Ultimate Knockout с 21 июня станет условно-бесплатной и появится на Nintendo Switch и Xbox. С этого дня новые пользователи не смогут приобрести игру в магазине Steam.

Игроки, которые уже приобрели данную игру через сервис Valve, смогут и дальше запускать её через библиотеку сервиса. Купившим игру, также предоставят набор «Наследие» с тремя особыми костюмами и доступ к премиальному боевому пропуску.

Уникальный сезонный контент боевого пропуска и кроссплей – то, что обещает игрокам Mediatonic. Сама игра и её механики не изменятся. Все также нужно будет бегать «желешкой» и выживать на различных уровнях.

Решение перейти на условно-бесплатную модель студия прокомментировала тем, что внутриигровые товары пользуются достаточным спросом, чтобы сделать игру более доступной.

реклама

Но это не касается жителей России. «Fall Guys: Ultimate Knockout» стала недоступна в Steam в этом регионе. Авторы никак не комментировали и не объясняли причины этого решения.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

#fallguys #steam #battleroyale
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
14
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
17
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
96
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
18
Главные игры мая 2022 года
21
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
18
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
13
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
16

Интересные материалы

Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
12 мая 2022 96
Главные игры мая 2022 года
7 мая 2022 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа согласилась покупать российский газ за рубли – Германия не против, а Польша раздумывает
90
Инсайд: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4000 могут выйти раньше ожидаемого, уже в июле-августе 2022г
25
Япония поможет Украине преодолеть топливный кризис
140
Elliptic: резервные $3,5 млрд BTC рухнувших монет Terra и Luna исчезли в неизвестном направлении
2
Биткоин перешёл к падению на фоне падения экономики США – положение на утро 16 мая 2022 года
45
Видеокарты GeForce RTX 4000 выйдут раньше, чем предполагалось
28
Китайская видеокарта Fenghua No.1 получит память GDDR6X на 21 Гбит/с, как у GeForce RTX 4090 Ti
6
Почти фотореализм: энтузиаст показал зимний российский городок на Unreal Engine 5
15
Новый бета драйвер Intel указывает на подготовку пяти настольных видеокарт
1
Японские ученые разработали экологичный спрей, который может превратить бумагу в пластик
+
Youtube-канал определил смысл покупки новой RX 6750XT, сравнив её в играх с RTX 3070 и RX 6700 XT
+
Опубликованы предполагаемые цены и характеристики процессоров AMD Ryzen 7000 следующего поколения
20
Недорогие процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12400F со скидкой до 40%
6
McDonald's продаёт активы российской компании за $1.4 млрд и прощается с российским рынком
40
Первые пользовательские тесты Radeon RX 6950 XT – суперфлагман или разочарование года от TG
8
Россияне стали чаще красть еду в магазинах за последние 3 месяца
88
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 40 000р
27
Основатель Terra До Квон, описал план действий по выходу из кризиса
3
Bloomberg: на закрытом заседании Еврокомиссия одобрила покупку российского газа в рублях
6
Дефицит смартфонов и ПК в РФ отменяется – правительство нашло решение проблемы поставок электроники
12

Популярные статьи

Цены стремительно падают — собираем оптимальный игровой компьютер в мае 2022 года
26
Как не уставать от постоянной работы или гейминга за компьютером. Простые рекомендации
23
"Детский сад" Бэтмена или когда все только начиналось
19
Подборка отличных модов для Anno 1800 и бесплатная разблокировка новых DLC
3
Черная блоха - тест и обзор 92мм процессорного кулера ID-Cooling SE-904-XT Slim
26
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
14
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
38
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
14
История игр про выживание
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
12:48
Интересно, попадешь ты в миллион "счастливчиков", которых правительство Украины хочет силком вытащить на фронт? Или "из Польши не призовут"?
К возрождению "Москвича" - краткий экскурс в историю
Антон Васильев
12:46
Вообще, можно остатки флота в Средиземное с каперской лицензией отправить. Вообще же, классическая схема для питерских в кремле. Неужели в 90-х мало тренировались?
Дефицит смартфонов и ПК в РФ отменяется – правительство нашло решение проблемы поставок электроники
Каа
12:43
Ну плати за бренд))) за пустые буковки)))
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
Антон Васильев
12:42
"чтобы корова давала больше, её нужно меньше кормить и больше доить" (с)кремлевские братки
В России могут ввести утилизационный сбор на цифровую технику и электронику
AlexZ Rus
12:42
ну а зачем мне эта информация? я ж0пу покупать не собираюсь.
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
стольник
12:42
Где там чего упало у автора? Зайдите в любой днс любого города - цены космос
Цены стремительно падают — собираем оптимальный игровой компьютер в мае 2022 года
Pavelshakh
12:40
Да у нас сколько уже деноминаций было, девальваций. Побывали и миллионерами даже. Но все это происки запада, по телевизору говорят. Кстати могу показать откуда на Беларусь готовилось нападение. У меня...
В России наблюдается максимальное падение выдачи ипотечных кредитов с 1991 года
Вежливый_NLAW_
12:40
Сколько будет 6*4?
В России наблюдается максимальное падение выдачи ипотечных кредитов с 1991 года
evsapelkin
12:40
https://aliexpress.ru/item/1005004259008480.html?sku_id=12000028551525741&spm=a2g39.orderlist.0.0.2a544aa6reDhrs Здесь еще интересней . Жду заказ , уже выслали . Посмотрим что придет , может и кирпич ...
Видеокарты дешевеют на фоне снижения курса доллара и коллапса на рынке криптовалют
Каа
12:39
Насрать на бред! Если будет в 3 раза дешевле и написано ЖОПА, а качество не хуже, то я возьму.
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем