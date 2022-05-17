Fall Guys: Ultimate Knockout с 21 июня станет условно-бесплатной и появится на Nintendo Switch и Xbox. С этого дня новые пользователи не смогут приобрести игру в магазине Steam.

Игроки, которые уже приобрели данную игру через сервис Valve, смогут и дальше запускать её через библиотеку сервиса. Купившим игру, также предоставят набор «Наследие» с тремя особыми костюмами и доступ к премиальному боевому пропуску.

Уникальный сезонный контент боевого пропуска и кроссплей – то, что обещает игрокам Mediatonic. Сама игра и её механики не изменятся. Все также нужно будет бегать «желешкой» и выживать на различных уровнях.

Решение перейти на условно-бесплатную модель студия прокомментировала тем, что внутриигровые товары пользуются достаточным спросом, чтобы сделать игру более доступной.

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Но это не касается жителей России. «Fall Guys: Ultimate Knockout» стала недоступна в Steam в этом регионе. Авторы никак не комментировали и не объясняли причины этого решения.