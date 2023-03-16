ТОП 5 бюджетных и эффективных роботов-пылесосов ILIFE с AliExpress
Робот-пылесос отлично подойдет людям, которые ценят свое время и хотят ежедневно поддерживать порядок в своем доме. Если же у вас большая квартира, есть домашние животные данное устройство станет незаменимым помощником в обеспечении чистоты.
Преимущества приобретения робота-пылесоса:
- экономия времени;
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- эффективность уборки: возможность совмещения сухой и влажной уборки одновременно;
- возможность составить график уборки пылесоса, не контролируя сам процесс работы;
- уборка в труднодоступных местах
Итак, представляю вашему вниманию 5 вариантов роботов пылесосов, которые помогут поддержать порядок в вашем доме.
ILIFE A4s
Характеристики:
- возможность уборки и твердых поверхностей и ковров;
- 120 минут работы после полной зарядки аккумулятора;
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- площадь уборки: 150-180 кв.м;
- 4 режима очистки;
- емкость пылесборника: 0.45 л.
С помощью набора современных датчиков разумно избегает препятствий и падений.
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ILIFE 5s pro
Характеристики:
- сухая и влажная уборка;
- возможность уборки и твердых поверхностей и ковров;
- 120 минут работы после полной зарядки аккумулятора;
- площадь уборки: 150 кв.м;
- 4 режима очистки;
- емкость пылесборника: 0.5 л.
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ILIFE V7s Plus
Характеристики:
- сухая и влажная уборка;
- возможность уборки и твердых поверхностей и ковров;
- 120 минут работы после полной зарядки аккумулятора;
- площадь уборки: 140 кв.м;
- емкость пылесборника: 0,5 л;
- v-образная кисть и щетка с плавающим валиком;
Пылесос может пылесосить и автоматически убирать воду с пола, избегая и экономя неудобства и время на замену бака.
Пылесос имеет 3 режима очистки: уборка по периметру, режим точечной очистки, режим автоматической очистки. Интеллектуальный контейнер для воды позволяет производить экономную уборку, прекращая подачу воды и предотвратить вероятное проливание воды и ее попадание во всасывающее устройство робота.
Благодаря супертонокому корпусу пылесос способен убрать даже труднодоступные места.
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ILIFE V8s
Характеристики:
- сухая и влажная уборка;
- возможность уборки и твердых поверхностей и ковров;
- 140 минут работы после полной зарядки аккумулятора;
- площадь уборки: 150 кв.м;
- 4 режима очистки;
- емкость пылесборника: 750 мл.
Для эффективной работы данный робот-пылесос оснащен датчиком падения, угловыми датчиками и датчиком перезарядки. Надежный и точный гироскоп может точно корректировать спланированный маршрут и очищать площадь за ограниченное время работы. Эта интеллектуальная система избегает препятствия и не очищает одну область дважды.
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ILIFE V3S Pro
Характеристики:
- возможность уборки и твердых поверхностей и ковров;
- 120 минут работы после полной зарядки аккумулятора;
- площадь уборки: 140 кв.м;
- 3 режима очистки;
- емкость пылесборника: 0,5 л.
Робот-пылесос оснащен технологией Airaway, благодаря которой двойные фильтры эффективно отделяют грязь от мусора, уменьшая засорение и поддерживая мощное всасывание в течение более длительного времени. Благодаря тонкому корпусу (81 мм.) может проникать под диваны и преодолевать многие препятствия.
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