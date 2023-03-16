Робот-пылесос отлично подойдет людям, которые ценят свое время и хотят ежедневно поддерживать порядок в своем доме. Если же у вас большая квартира, есть домашние животные данное устройство станет незаменимым помощником в обеспечении чистоты.

Преимущества приобретения робота-пылесоса:

- экономия времени;

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- эффективность уборки: возможность совмещения сухой и влажной уборки одновременно;

- возможность составить график уборки пылесоса, не контролируя сам процесс работы;

- уборка в труднодоступных местах

Итак, представляю вашему вниманию 5 вариантов роботов пылесосов, которые помогут поддержать порядок в вашем доме.

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ILIFE A4s

Характеристики:

- возможность уборки и твердых поверхностей и ковров;

- 120 минут работы после полной зарядки аккумулятора;

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- площадь уборки: 150-180 кв.м;

- 4 режима очистки;

- емкость пылесборника: 0.45 л.

С помощью набора современных датчиков разумно избегает препятствий и падений.

Подробнее: https://aliexpress.ru/item/32788344921.html

ILIFE 5s pro

Характеристики:

- сухая и влажная уборка;

- возможность уборки и твердых поверхностей и ковров;

- 120 минут работы после полной зарядки аккумулятора;

- площадь уборки: 150 кв.м;

- 4 режима очистки;

- емкость пылесборника: 0.5 л.

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ILIFE V7s Plus

Характеристики:

- сухая и влажная уборка;

- возможность уборки и твердых поверхностей и ковров;

- 120 минут работы после полной зарядки аккумулятора;

- площадь уборки: 140 кв.м;

- емкость пылесборника: 0,5 л;

- v-образная кисть и щетка с плавающим валиком;

Пылесос может пылесосить и автоматически убирать воду с пола, избегая и экономя неудобства и время на замену бака.

Пылесос имеет 3 режима очистки: уборка по периметру, режим точечной очистки, режим автоматической очистки. Интеллектуальный контейнер для воды позволяет производить экономную уборку, прекращая подачу воды и предотвратить вероятное проливание воды и ее попадание во всасывающее устройство робота.

Благодаря супертонокому корпусу пылесос способен убрать даже труднодоступные места.

Подробнее: https://aliexpress.ru/item/32788286573.html

ILIFE V8s

Характеристики:

- сухая и влажная уборка;

- возможность уборки и твердых поверхностей и ковров;

- 140 минут работы после полной зарядки аккумулятора;

- площадь уборки: 150 кв.м;

- 4 режима очистки;

- емкость пылесборника: 750 мл.

Для эффективной работы данный робот-пылесос оснащен датчиком падения, угловыми датчиками и датчиком перезарядки. Надежный и точный гироскоп может точно корректировать спланированный маршрут и очищать площадь за ограниченное время работы. Эта интеллектуальная система избегает препятствия и не очищает одну область дважды.

Подробнее: https://aliexpress.ru/item/32854648739.html

ILIFE V3S Pro

Характеристики:

- возможность уборки и твердых поверхностей и ковров;

- 120 минут работы после полной зарядки аккумулятора;

- площадь уборки: 140 кв.м;

- 3 режима очистки;

- емкость пылесборника: 0,5 л.

Робот-пылесос оснащен технологией Airaway, благодаря которой двойные фильтры эффективно отделяют грязь от мусора, уменьшая засорение и поддерживая мощное всасывание в течение более длительного времени. Благодаря тонкому корпусу (81 мм.) может проникать под диваны и преодолевать многие препятствия.

Подробнее: https://aliexpress.ru/item/32793283234.html



