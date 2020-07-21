Они сделали всё, что могли. Красиво, стильно. Но пересылку нашей почтой, чтобы вы получили эту коробку в идеальном виде, она не переживёт. Внутри упаковки. Наушники, бокс, кабель зарядки микро USB, инструкция на русском и комплект сменных амбушюр. Всё среднего качества, но пластик однозначно лучше эйрдотсов.

Кейс. Пластик с матовым напылением. Крышка ушек на магните. Люфта у крышки нет. Размеры 52 мм на 18 мм и на 28 мм. Вес всего 24 грамма. В кармане носить очень удобно. Ёмкость 350 мач на 3 полные перезарядки ушек хватает. Плохо, что нет диодов индикаторов заряда бокса, есть только один тусклый диод индикации зарядки. И конечно нет программы или места, где этот заряд посмотреть. Бокс заряжается через допотопный микро юсби, но учитывая цену - это неудивительно. При тряске бокс не открывается. Ушки. Маленькие. Для меня удобные. Размеры видите на экране. Одной рукой из бокса вынимаются свободно. Говорят наушники на русском. Вес всего 4,1 грамма. Управление сенсорами, плей пауза, вызов голосового помощника, перелистывание треков, сброс и ответ на входящий вызов. По отдельности ушки работают. Главное делать всё по инструкции. Сначала вы сопрягаете с телефоном один наушник, потом прячете его в бос и сопрягаете другой. Переключение между ушками при погружении второго в кейс занимает около 7 секунд, но что вы хотели от лоу коста? Аккумы в наушниках по 50 мач в каждом, на громкости в 100 процентов играют 5 часов 20 минут при подключении к аптикс. Защита от влаги у ушек IPX5. Блютус 5 версии. Через две стены ловят. Отвалов не бывает. Тестировал с ван плас 7 т про и пикселем 4. Диоды в ушах при проигрывании музыки мигают, но их ещё найти нужно. Очень маленькие и крайне тусклые. Блютус 5 версии.





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Звучание просто отличное. На голову выше цены. У меня в моей паре белого шума не было. На максимальной громкости не хрипят, и её здесь с избытком. Детализация на высоте. Объёмности хватает, эффекта как из бочки нет. Басы при выкручивании эквалайзера соответствующим образом выдают жирные и раскатистые. С пассивной шумоизоляцией вы не услышите никого вокруг. Цена по ссылке 24 доллара с бесплатной доставкой, поколдовать с купоном первого покупателя и кэшбэком - и легко спустите цену ниже 19 долларов легко.