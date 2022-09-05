Realme в ближайшее время собирается анонсировать новое обновление пользовательского интерфейса «realme ui» на версию 4.0.





Пока, что точная дата анонса не известна, но могу смело предположить, что презентация будет на этой неделе. Так же известно что прошивка получит Android 13, и будет работать под управлением ColorOS 13.0.





На данный момент полного списка устройств, которые получат новую прошивку - НЕТ.

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Как не удивительно, первым кто получит обновление, будет главный флагман компании «Realme GT 2 PRO». В течение сентября придет обновление.





Последующими устройствами которые получат обновление будут субфлагманы компании - «Realme GT Neo 3, GT Neo 3 Naruto Limited Edition и Realme GT 2». Обновление на данные устройства ожидаются в течение сентября.





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График на Октябрь:

«Realme GT 2 Master Discovery Edition, Q5 Carnival Edition, Q5 Pro, Q5, GT Master Explorer Edition»





Ноябрь:

«Realme GT»

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Декабрь:

«Realme GT Neo 2, GT Neo 2 Dragon Ball Custom Edition, GT Neo Flash Edition и GT Neo»





Так же могу смело ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что обновление получит «Realme GT master edition, Realme 8 Pro, Realme 8 и вся линейка Realme 9»