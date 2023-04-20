Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
Пару недель назад на сайте появилась статья уважаемого Leshiy2371 "Последний Суперкулер - король может быть только один". Согласно его результатам Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme победил Noctua NH-D15 на целых два градуса при прочих равных.
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Цитата из статьи: "Подержите мои вентиляторы" - сказала Стрела и в очередной раз отправила на свалку несколько "общепризнанных эталонов".
"Ну не любит человек Noctua, а любит Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme", - подумал я.
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Но сегодня он решил снова напомнить о своих предпочтениях, за счёт попытки унижения ценимого многими бренда, и выложил новую статью: "Почему покупка Noctua - это деньги на ветер".
В новой статье Leshiy2371 выложил результаты Silver Arrow IB-E Extreme,1xTY-143 2500rpm:
Ну что же самое время сравнить их с моими результатами Noctua NH-D15.
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Мой конфиг:
Noctua NH-D15 Chromax Black c одним вентилятором Noctua NF-A15 HS-PWM на 1500 об/м.
Процессор AMD Ryzen 7950X.
Потребляемая процессором мощность такая же как и в статье выше: 150 Вт.
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Ну что тут можно сказать?
Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme проиграл Noctua NH-D15.
Казалось бы всего ничего - два градуса.
Но, при всём прочем, мы не забываем, что Серебряная Стрела работает существенно громче Совы (2500rpm vs 1500rpm).
Истинный король - это Noctua NH-D15, и он по прежнему недосягаем.
Спасибо за внимание!
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