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В далёком 2011 году я купил свой первый автомобиль. Это был новый средне-размерный кроссовер, сделанный в Южной Корее на заводе Samsung. Спустя пару лет, во время очередного технического обслуживания, при замере показателей аккумулятора, мне заменили аккумулятор по гарантии.

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Прошло еще три года, когда в марте 2016 года, попытавшись завести автомобиль, я не смог этого сделать. Аккумулятор разрядился. Гарантия к тому моменту на автомобиль закончилась, поэтому я купил новый необслуживаемый аккумулятор Bosch S5 77А (EN 780A) и зарядное устройство к нему (Bosch C7). Аккумулятор и зарядное устройство обошлись мне в 14780 рублей.

Зарядное устройство Bosch C7 К тому времени мой среднегодовой пробег составлял около 14 тысяч км.

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Bosch S5 77А (EN 780A) На Bosch S5 я отъездил два года. Среднегодовой пробег за эти два года составил 8,5 тысяч км. Автомобиль большую часть времени просто стоял (неделями).

Поэтому, когда летом 2018 года автомобиль не завёлся, я сразу поехал за новым аккумулятором. В тот раз я по рекомендации продавца в магазине взял новый кальциевый аккумулятор Topla Top 78 Ah (EN 750A).

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Topla Top 78 Ah (EN 750A) Поставив новый аккумулятор Topla Top 78 Ah вместо старого Bosch S5, старый Bosch S5 я зарядил, а затем измерил напряжение на нём. Напряжение было около 12,3 В. Такое значение говорит о том, что аккумулятор хранит всего лишь 60% от своей номинальной ёмкости. Нормальное напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,7 В.

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля без нагрузки для батареи 12В

Я подумал, что аккумулятор Bosch S5 за два года пришёл в негодность. Но выбрасывать Bosch S5 я не стал, подумав, что может удастся его каким-то образом восстановить в будущем.

В 2020 году я снова столкнулся с тем, что автомобиль не завёлся. В тот раз я решил взять более надёжный аккумулятор, который более устойчив к глубоким разрядам, чем обычный.

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Мною за 7200 рублей был куплен тюменский Медведь EBF 75Ah (EN 750A). Данный аккумулятор сделан по технологии Enhanced Flooded Battery (в переводе с англ. — «усовершенствованная батарея с жидким электролитом»). В источниках питания, сделанных по данной технологии, используют привычный жидкий электролит, однако свинцовые пластины сделаны более толстыми, чем у обычных аккумуляторов. При этом положительные пластины подвергаются так называемому волоконному пакетированию (технология MFW-флис), что предотвращает осыпание активного вещества.

Медведь EBF 75Ah (EN 750A) Настал февраль 2023 года. После двухнедельного простоя автомобиль не завёлся. В этот раз я, как в том анекдоте про долгоносика, решил купить наиболее технологичный аккумулятор, сделанный по технологии AGM.

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов, созданная инженерами американской компании Gates Rubber Company в начале 1970-х годов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что даёт ряд изменений в свойствах аккумулятора. Из преимуществ AGM аккумуляторов, важных именно для меня:

Способность хорошо принимать заряд, в сравнении с другими видами свинцово-кислотных батарей, уменьшает негативный эффект постоянного неполного заряда генератором батареи в городских условиях эксплуатации автомобиля, приводящего к преждевременному выходу АКБ из строя.

Менее чувствительны к кратковременному «глубокому» разряду, в отличие от кальциевых (Ca/Ca) свинцово-кислотных аккумуляторов.

TOPLA AGM 70Ач (EN 760A)

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Поиск в Интернете показал, что наиболее выгодно такой (TOPLA AGM 70 Ah) аккумулятор можно было купить в магазине Citilink. Цена на него в феврале 2023 года составляла 12044 рубля. С учётом бонусов обошёлся он мне в 10549 рублей. Для AGM аккумулятора - это очень хорошая цена.

В это же время я закупался разными приборчиками, полезными в хозяйстве. Одним из таких приборчиков оказались токоизмерительные клещи UNI-T UT-210D.

Токовые клещи UNI-T UT-210D Получив новый аккумулятор и доставив его домой, я измерил напряжение на нём своим старым и единственным мультиметром Mastech MS8230B.

Цифровой мультиметр Mastech MS8230B Мультиметр MS8230B показал напряжение 12,1 В на новом аккумуляторе 2023 года выпуска!

Странно, подумал я.

После чего достал новые токовые клещи и измерил напряжение ими. Они показали напряжение на 0,6 В больше.

И тут я вспомнил, чему меня учили в институте более 20 лет назад. А именно про погрешности измерений и необходимость использовать для измерений поверенные приборы.

Я, на всякий случай, подзарядил три аккумулятора и измерил напряжение на них с помощью старого мультиметра MS8230B и новых токовых клещей UNI-T UT-210D.

Старый мультиметр MS8230B занижает напряжение на автомобильных аккумуляторах на 5 %, а на солевых батарейках на почти 6% !!!

Спустя полтора месяца, я прибрёл еще один специализированный прибор Konnwei KW681 для тестирования автомобильных аккумуляторов и снова измерил показания нового аккумулятора

Konnwei KW681 Диагностический сканер OBD II и тестер автомобильных аккумуляторов 2 в 1

Измерения подтвердили, что проблема была не с аккумуляторами, а с цифровым мультиметром Mastech MS8230B, который занижает показания напряжения автомобильных аккумуляторов на 0,6 В.

Как оказалось, два моих старых аккумулятора Topla Top 78 Ah и Медведь EBF 75Ah еще очень даже рабочие. И только Bosch S5 77А, 2015 года выпуска, может отправиться на заслуженный покой.

Заряженный Bosch S5 77Ah в начале нагрузочного тестирования Bosch S5 77Ah в конце тестирования. Такой аккумулятор использовать нельзя!

Вывод статьи прост:

Чтобы не тратить лишнего, используйте для измерений только поверенные приборы.