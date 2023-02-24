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Я давно хотел попробовать генерацию изображений с помощью нейросетей. И вот недавно я нашёл очень простую инструкцию по установке нейронной сети Stable Diffusion.

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Шаг 1. Проверяем минимальные системные требования компьютера, на который мы хотим установить программное обеспечение нейросети:

Windows 10/11 или Linux. Скоро появится экспериментальная поддержка Mac.

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Видеокарта NVIDIA, желательно с 4 ГБ или более видеопамяти. Но если у вас нет совместимой видеокарты, вы все равно можете использовать ее с настройкой «Использовать ЦП». Это будет очень медленно, но все равно должно работать

Шаг 2. Скачиваем архив с программным обеспечением нейронной сети:

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https://github.com/cmdr2/stable-diffusion-ui/releases/download/v2.5.15/stable-diffusion-ui-windows.zip

Шаг 3. Распаковываем скачанный архив в корень любого диска (это важно!). Далее для целей инструкции буду считать, что архив распаковали в корень диска С:\.

Шаг 4. Запускаем файл "Stable Diffusion UI.cmd" в каталоге C:\stable-diffusion-ui.

Это автоматически установит Stable Diffusion, настроит его и запустит интерфейс. Никаких дополнительных действий не требуется.

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Дожидаемся окончания загрузки дополнительных пакетов программного обеспечения и настройки зависимостей.

Шаг 5. После завершения установки автоматически запустится браузер и откроет ссылку localhost:9000.

Всё - установка нейросети завершена.

Теперь необходимо скачать одну или несколько моделей для нейронной сети

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Модели можно скачать, например, с сайта civitai.com

Я скачал себе следующие модели: Deliberate, DreamShaper, NeverEnding Dream (NED).

Скачанные модели размещаем в каталоге c:\stable-diffusion-ui\models\stable-diffusion\

Переходим в ранее открытую страницу браузера с адресом localhost:9000.

В поле "Model" выбираем скачанную модель (ниже на скриншоте выбрана модель "deliberate_v11"). Для других параметров можно выставить значения, аналогичные значениям на скриншоте ниже:

Можно начинать генерировать изображения.

В поле "Enter Prompt" вводим описание изображения на английском языке и нажимаем на кнопку "Make Image".

Время создания изображения зависит от множества параметров.

С видеокартой RTX 4090 время создания изображения с параметрами:

Sampler: dpm_solver_stability,

Inference Steps: 150,

Guidance Scale: 8.5,

Model: neverendingDreamNED_bakedVae,

VAE: vae-ft-mse-840000-ema-pruned,

Fix Faces: GFPGANv1.3

Image Size: 512x512

составляет от 26 до 37 секунд.

Примеры сгенерированных изображений:

1. Bear in boots, trousers, jacket, scarf, glovesSeed: 520552, Sampler: dpm_solver_stability, Inference Steps: 150, Guidance Scale: 8.5, Model: dreamshaper_331BakedVae, VAE: vae-ft-mse-840000-ema-pruned, Fix Faces: GFPGANv1.3

Processed 1 images in 26 seconds

2. Starcraft II zergling eats humanSeed: 6525786, Sampler: dpm_solver_stability, Inference Steps: 200, Guidance Scale: 8.5, Model: dreamshaper_331BakedVae, VAE: vae-ft-mse-840000-ema-pruned, Fix Faces: GFPGANv1.3

Processed 1 images in 39 seconds

3. Cat with wingsSeed: 8077416, Sampler: dpm_solver_stability, Inference Steps: 150, Guidance Scale: 8.5, Model: dreamshaper_331BakedVae, VAE: vae-ft-mse-840000-ema-pruned, Fix Faces: GFPGANv1.3

Processed 1 images in 31 seconds

4. Fairy teddy bear catch jar of raspberry jam, Beautiful LightingSeed: 885573, Sampler: dpm_solver_stability, Inference Steps: 150, Guidance Scale: 8.5, Model: neverendingDreamNED_bakedVae, VAE: vae-ft-mse-840000-ema-pruned, Fix Faces: GFPGANv1.3

Processed 1 images in 28 seconds

5.

Спасибо за внимание!