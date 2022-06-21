Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Manager За пост начислено вознаграждение
На фоне мощного падения крипторынка, монета Chia показала рост на 24% за месяц
Рост стоимости монеты Chia (XCH) на 75% за одну неделю обескураживает. Разбираемся, почему это могло произойти.
анонсы и реклама
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming OC Pro за 60тр</b>
3060 ASUS за 50тр в Ситилинке
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti за 80 тр в Регарде

     Многие из читателей данного ресурса пристально следят за новостями криптовалютного рынка. И значительная часть из них с радостью наблюдает текущую ситуацию на нём:

реклама

Практически "Техасская резня бензопилой"

      За последний месяц курс большинства крипто-монет упал настолько, что вполне можно утверждать о наступлении новой крипто-зимы. 

    Несомненно, для многих наступившее "похолодание" на криптовалютном рынке открывает столь долгожданные возможности в части покупки современной видеокарты поколений 30хх от NVIDIA или 6ххх от AMD соответственно. Крипто-зима охладила цены на видеокарты настолько, что устоять перед ними заядлым геймерам крайне сложно.

      Для примера, топовую карту от AMD - RADEON RX 6900XT уже сейчас можно приобрести на Авито за менее чем 73 тысячи рублей:Полгода назад аналогичные карты стоили более 150 т.р.а её непосредственного конкурента от NVIDIA - RTX 3090 всего за 86 тысяч рублей:86 тысяч и можно играть в 4к без DLSS    И пусть данные карты не совсем новые (а может быть и какое-то время вносили вклад в дело различных распределённых реестров на базе технологии Блокчейн), наверняка, многих геймеров данное обстоятельство не остановит от их покупки.

      Несмотря на общий негативный рост на рынке криптовалют, относительно новая криптомонета Chia (XCH) показала неожиданный позитивный настрой, укрепившись за месяц на целых 24%, а за последнюю неделю аж на целых 75%:

     Чем вызван интерес инвесторов к этой монете в настоящий момент доподлинно сказать нельзя. Возможно тем, что монета позиционирует себя как "зеленый блокчейн", который тратит для своей работы на порядки меньше электроэнергии, чем блокчейн эфира или блокчейн биткоина.

анонсы и реклама
-45000р на 6800XT ASUS
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

      Лично я думаю, что какие-то долгосрочные перспективы роста у данной монеты есть, но это не точно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#chia #xch #вечнозелёное растение #крипто-зима
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в РФ продолжают падать на фоне укрепления курса рубля и снижения курса Эфира
15
Майнеры РФ избавляются от видеокарт – Radeon RX 6650XT за 50 000р vs GeForce GTX 1080Ti за 25 000р
26
Спустя 17 тысяч долларов стример всё-таки смог «выбить» пятизвёздный самоцвет в Diablo Immortal
27
Падение курса Биткоина может быть связано со спекуляциями и попыткой отнять $350 млн у Celsius
5
AMD задумывается о выпуске процессоров в исполнении Socket AM4 с архитектурой Zen 4
44
Илон Маск: "Роскосмос" может только мечтать о такой "пусковой" нагрузке, как у SpaceX
67
Цена RTX 3080 Ti снизилась до 100 000 руб на фоне обвала эфира
13
Техасская резня добралась до магазина Steam
+
Представлен смартфон Realme Q5x на чипе Dimensity 700 с батареей 5000 мАч
+
Майнеры купили не менее 14 200 000 видеокарт за полтора года
17
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
42
Первую видеокарту Intel Arc A380 с нестандартным дизайном разобрали — схема VRM 2+1
3
Суперфламган NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti может получить мощность до 800 Вт – Tom’s Hardware
5
Apple расширит поддержку кодека AV1 в своих системах и устройствах
+
Российские банки массово закрывают офисы очного обслуживания
+
Открыт предварительный заказ новеллы AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative в Steam
+
Intel случайно отнесла процессоры Skylake к семейству Alder Lake
13
Санкции добрались до российской авиации – самолёты разбирают на запчасти, а вся надежда на Китай
32
Свежее обновление добавило в Shadow Warrior 3 опцию «Новая игра +»
1
Результаты Защитника Microsoft в очередных тестах AV-Comparatives не впечатлили
23

Популярные статьи

10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
50
Обзор ультратонкой оптической клавиатуры Keychron K7 65%
57
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
20
Биткоин может упасть до нуля – что будет с курсом криптовалюты летом 2022 года
24
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 1
16
Во время криптолихорадки 2021 года майнеры купили видеокарт на $15 млрд, но цены снижаются медленно
6
Биткоин во время ковид-кризиса 2020 и сегодня: сходства и различия, перспективы восстановления
24
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
24
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 4
6

Сейчас обсуждают

eds
02:41
Да дело не только в меньшем количестве денег, а в снятии ковидных ограничений. В пандемию люди сидели на удаленке и им просто не на что было тратить деньги, кроме как на гаджеты и технику для развлече...
В стратегии Dune Spice Wars появился мультиплеер
uNseen
02:31
Хоть один здравый комментарий
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
uNseen
02:29
У 3090ti потребление не более 450-500 в самых тяжёлых играх. Какая ещё 3080, ей 300вт за глаза требуется в играх
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
eds
02:29
Процессоры они допустим выпустят в сентябре, а вот память DDR5 где брать? DDR5 и сейчас в дефиците, хотя используется только для Intel 12-го поколения, а когда выйдет AM5, то вообще исчезнет из продаж...
AMD собирается выпустить процессоры Ryzen 7000 в сентябре
for2ne
02:25
И то верно
AMD собирается выпустить процессоры Ryzen 7000 в сентябре
Герц
02:24
Да там уж и до DDR7 подождать можно.
AMD собирается выпустить процессоры Ryzen 7000 в сентябре
Ellenroots
02:18
"однако, это пока кажется недостижимым" Ещё как достижимо. Стоит только ЦБ убрать руку с кнопки "ручное управление"...
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
for2ne
02:17
Нет, ну вы гляньте какие жлобы. Шёл октябрь-декабрь 21го года, карт уже было стабильно больше чем после первых 2 поставок, а барыги дальше продолжали задирать цены. И только когда завалили картами все...
Видеокарты Radeon RX 6000 и RTX 3000 в Европе и США в среднем стоят ниже рекомендованных цен на 6%
for2ne
02:06
Да не, это ж будет первая партия с поддержкой DDR6, ток обкатывать будут, подождём 20400f + падение цен на память, вот тогда можно будет взять, главное не бухтеть сейчас, скоро всё будет.
AMD собирается выпустить процессоры Ryzen 7000 в сентябре
for2ne
02:04
Надеюсь и видяхи в сентябре выпустят, двойной залп, как в 2019м. Вот Хуанг ахренеет тогда. Он только 4090 в продажу отправить успеет, а тут уже AMD с новой линейкой тут как тут.
AMD собирается выпустить процессоры Ryzen 7000 в сентябре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем