Многие из читателей данного ресурса пристально следят за новостями криптовалютного рынка. И значительная часть из них с радостью наблюдает текущую ситуацию на нём:
реклама
За последний месяц курс большинства крипто-монет упал настолько, что вполне можно утверждать о наступлении новой крипто-зимы.
Несомненно, для многих наступившее "похолодание" на криптовалютном рынке открывает столь долгожданные возможности в части покупки современной видеокарты поколений 30хх от NVIDIA или 6ххх от AMD соответственно. Крипто-зима охладила цены на видеокарты настолько, что устоять перед ними заядлым геймерам крайне сложно.
Для примера, топовую карту от AMD - RADEON RX 6900XT уже сейчас можно приобрести на Авито за менее чем 73 тысячи рублей:а её непосредственного конкурента от NVIDIA - RTX 3090 всего за 86 тысяч рублей: И пусть данные карты не совсем новые (а может быть и какое-то время вносили вклад в дело различных распределённых реестров на базе технологии Блокчейн), наверняка, многих геймеров данное обстоятельство не остановит от их покупки.
Несмотря на общий негативный рост на рынке криптовалют, относительно новая криптомонета Chia (XCH) показала неожиданный позитивный настрой, укрепившись за месяц на целых 24%, а за последнюю неделю аж на целых 75%:
Чем вызван интерес инвесторов к этой монете в настоящий момент доподлинно сказать нельзя. Возможно тем, что монета позиционирует себя как "зеленый блокчейн", который тратит для своей работы на порядки меньше электроэнергии, чем блокчейн эфира или блокчейн биткоина.
Лично я думаю, что какие-то долгосрочные перспективы роста у данной монеты есть, но это не точно.