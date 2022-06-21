Рост стоимости монеты Chia (XCH) на 75% за одну неделю обескураживает. Разбираемся, почему это могло произойти.

Многие из читателей данного ресурса пристально следят за новостями криптовалютного рынка. И значительная часть из них с радостью наблюдает текущую ситуацию на нём:

реклама

Практически "Техасская резня бензопилой"

За последний месяц курс большинства крипто-монет упал настолько, что вполне можно утверждать о наступлении новой крипто-зимы.

Несомненно, для многих наступившее "похолодание" на криптовалютном рынке открывает столь долгожданные возможности в части покупки современной видеокарты поколений 30хх от NVIDIA или 6ххх от AMD соответственно. Крипто-зима охладила цены на видеокарты настолько, что устоять перед ними заядлым геймерам крайне сложно.

Для примера, топовую карту от AMD - RADEON RX 6900XT уже сейчас можно приобрести на Авито за менее чем 73 тысячи рублей: Полгода назад аналогичные карты стоили более 150 т.р.а её непосредственного конкурента от NVIDIA - RTX 3090 всего за 86 тысяч рублей: 86 тысяч и можно играть в 4к без DLSS И пусть данные карты не совсем новые (а может быть и какое-то время вносили вклад в дело различных распределённых реестров на базе технологии Блокчейн), наверняка, многих геймеров данное обстоятельство не остановит от их покупки.

Несмотря на общий негативный рост на рынке криптовалют, относительно новая криптомонета Chia (XCH) показала неожиданный позитивный настрой, укрепившись за месяц на целых 24%, а за последнюю неделю аж на целых 75%:

Чем вызван интерес инвесторов к этой монете в настоящий момент доподлинно сказать нельзя. Возможно тем, что монета позиционирует себя как "зеленый блокчейн", который тратит для своей работы на порядки меньше электроэнергии, чем блокчейн эфира или блокчейн биткоина.

анонсы и реклама -45000р на 6800XT ASUS 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Лично я думаю, что какие-то долгосрочные перспективы роста у данной монеты есть, но это не точно.