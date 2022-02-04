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Размышляю, откуда у Дмитрия Олеговича появились GeForce RTX 3080 11GB и GeForce RTX 2080 Ti 8GB

Размышляю, где можно взять видеокарты с нестандартной конфигурацией видеопамяти.
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     Приветствую тебя, Читатель.

     Сегодня на нашем любимом сайте Overclockers.ru вышла статья Дмитрия Олеговича aka PhoenixOC.

     Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом

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     Открывая эту статью, я думал, что это обычный тест видеокарт, но увиденное произвело на меня большое впечатление

     Дмитрий Олегович где-то нашёл две просто-таки уникальные видеокарты, а именно:
        GeForce RTX 3080 11GB
        GeForce RTX 2080 Ti 8GB

Уникальный гибрид

    Абсолютно все графики тестирования в статье указывают нам, что это не ошибка, а именно уникальные видеокарты.

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    Судя по другой статье, GeForce RTX 2080 Ti 8GB появилась у него в конце января 2022 года.

    Я начал думать, где можно достать такие видеокарты?

     Мои варианты:

     1. NVIDIA выпустила специально две уникальные видеокарты для Дмитрия Олеговича aka PhoenixOC, признавая его огромный вклад в развитие ИТ технологий в России и мире.

    2. Дмитрий Олегович самостоятельно отпаял три гигабайта ОЗУ от 2080 Ti и один из них припаял к обычной 3080. Естественно такая модификация не обошлась без глубокой доработки драйверов.

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   3. Дмитрий Олегович взял Excel с результатами 1080 Ti. Придумал формулу пересчёта под 3080. Пересчитал значения FPS по придуманной формуле. В Excel нажал Ctrl+H и поменял 1080 Ti на 3080.
Затем аналогично протестировал GeForce RTX 2080 Ti 8G.

     Взвесив все за и против, я пришёл к единственно возможному варианту получения данных видеокарт и это вариант №1.

     А что Вы думаете по этому поводу?

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