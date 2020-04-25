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PowerColor выпустила Radeon RX 5600 XT в форм-факторе ITX

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PowerColor объявила о выпуске видеокарты Radeon RX 5600 XT в форм-факторе ITX, а на сайте интернет-магазина Scan Computers карта уже доступна для предварительного заказа по цене 299,99 фунтов стерлингов. Данная ITX - видеокарта имеет микроархитектуру RDNA произведенную по 7-нм процессу, объемом памяти 6 ГБ и оснащена одним вентилятором. Устройство использует интерфейс PCIe 4.0, который имеет обратную совместимость с PCIe 3.0. 

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Эта видеокарта небольшого форм-фактора разработана для игр в разрешении 1080p, оснащена 6 ГБ памяти типа GDDR6, базовая частота ГП 1560 МГц и 1620 МГц в Boost-режиме. Графический процессор видеокарты имеет 2304 потоковых процессора, что позволяет этой графической карте обеспечивать плавный игровой процесс. 

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Видеокарта также поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync и FreeSync 2 HDR. Обе эти технологии позволяют графической карте обеспечивать игровой процесс без заиканий и разрывов экрана. Также Radeon RX 5600 XT имеет поддержку технологии Radeon Anti-Lag, которая позволяет пользователям получить конкурентное преимущество в динамичных играх за счет снижения задержки ввода. Radeon Anti-Lag уменьшает общее время ввода-вывода между перемещением мыши или нажатием клавиши и отображением соответствующего действия на экране.

Radeon RX 5600 XT

 

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К сожалению, точные размеры этой видеокарты на момент анонса не были опубликованы, но заявлено, что это двухслотовая карта и возможно дизайн устройства будет похож на уже выпущенную Radeon RX 5700 ITX, которая имеет размеры 175 х 110 х 40 мм. 

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Для подключения видеокарта имеет три разъема: два DisplayPort и один порт HDMI.

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