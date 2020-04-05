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Мнение: сравнение разных операционных систем не имеет смысла

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В сети с большой периодичностью появляются обзоры и статьи на тему сравнения ОС. В основном сравнивают Windows и Linux (реже упоминается MacOS и другие малоизвестные для рядового пользователя ОС). Читая такие статьи, иногда прихожу в недоумение от аргументов, которые указывают в достоинствах и недостатках конкретной ОС.
Но в данной статье не будет сравнения разных систем, так как она не об этом. Постараюсь объяснить со своей субъективной точки зрения, почему не надо сравнивать разные операционные системы.

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Немного исторических данных про развитие ОС.

Первопроходцем среди операционных систем была GM-NAA I/O.
GM-NAA (General Motors & North American Aviation Input/Output system) - ОС предназначалась для работы на IBM 704. Разработали ее Роберт Л. Патрик (сотрудник GM) и Оуэн Мок (сотрудник NAA) в 1955 году на базе компьютера IBM 701. Данная ОС создавалась под конкретные производственные нужды, и основной ее задачей была автоматизация рабочих процессов.

В 1972 появилась ОС PLATO.
PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations) - система для электронного обучения, которая первоначально использовалась на аппаратной базе ILLIAC I и к 1980 году включавшая в себя тысячи клиентских ПК по всей планете и несколько десятков мэйнфреймов, подключенных к единой сети. Данная система спроектирована в Иллинойском Университете и применялась в нем около 40 лет.
ОС изначально применялась для создания несложных курсовых работ студентами Иллинойского Университета. Так же ОС использовали школьники, живущие неподалеку, и студенты других университетов.

Процесс фракционированной конденсации симулируется на системе PLATO

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Операционная система для своего времени была инновационная — имела возможность работы с памятью и функции отрисовки растровой графики. Монитор, поставляемый с PLATO, мог отрисовывать векторные линии. Некоторые функции, которые привнесла ОС PLATO, были использованы при разработке сторонних систем.


Оригинальный выпуск Unix-подобной системы произошел 1969 году. Разработкой данной ОС занималось подразделение Bell Labs в компании AT&T.

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Unix - это семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем, которые базируются на разработках оригинальной ОС AT&T Unix. Разработка происходила в 1970-х годах в исследовательском центре Bell Labs Кеном Томпсоном, Деннисом Ритчи и другими.

Для Unix-систем характерна модульная архитектура, где каждая операция исполняется собственной программой. Взаимодействие внутри ОС происходит с помощью общей файловой системы, а командный интерфейс применяется для работы с программами.

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Msdos-icon.png

Летом 1981 года состоялся релиз ОС MS-DOS от всем известных компаний Microsoft и IBM. ОС изначально разрабатывалась компанией Seattle Computer Products и называлась 86-DOS. В дальнейшем ОС была выкуплена Microsoft для модификации и использования на компьютерах IBM PC. Данная ОС получила широкое распространение, т.к. изначально разрабатывалась для использования на массовых ПК того времени.

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Mac OS (Macintosh Operating System) появилась в 1984 году и исполнялась на аппаратной базе ПК Macintosh 128K.
Macintosh Operating System (сокращенно Mac OS) — проприетарная ОС, разработанная компанией Apple для использования на компьютерах линейки Macintosh. Данной ОС приписывают распространение графического окружения на ПК.

В 1985 году появилась на свет ОС Windows. На тот момент ее нельзя было назвать полноценной ОС, так как она была всего лишь графической оболочкой для MS-DOS. Windows 95, вышедшая в 1995 году, уже по праву считалась (с некоторыми оговорками) полноценной графической ОС.

ReactOS logo.svg

ReactOS начала разрабатываться в 1996 году группой разработчиков свободного программного обеспечения. Цель данной ОС - предоставить возможность запуска приложений и драйверов для Windows в собственной среде, не основанной на коде продукта Microsoft.

Почему сравнивать операционные системы не имеет смысла.

Как можно видеть из истории, каждая ОС создавалась изначально под конкретные нужды. Одни разрабатывались для автоматизации производства, другие для массового рынка ПК, третьи для узкоспециализированных задач. Некоторые из этих продуктов ушли в прошлое, другие же получили эволюционное развитие и представлены на рынке современных ОС.

Если взять Windows от Microsoft, то на сегодня данная ОС является самой распространённой на массовом рынке ПК. Для данной ОС есть много ПО, а главное практически всех учат работать именно с данной системой изначально. Свои основные функции выполняет система отлично, а именно запуск офисного ПО (привет MS Office) и что немаловажно видеоигр (спасибо DirectX).

Unix (Linux) - хороша в организации серверов, ЦОД, автоматизации производства и установке на суперкомпьютеры. На обычных ПК тоже работает хорошо, но желательно чтобы человек, работающий с данным компьютером, был мало-мальски технически подкован.

Mac OS - больше подходит для творческих людей, хотя я это считаю больше предрассудком, но многие производители ПО для создания видео- и аудиоконтента выпускают для этой системы оптимизированные версии программ.

React OS сегодня - продукт экспериментальный и предназначен в основном для гиков и энтузиастов, которые хотят попробовать что-то новое.

Каждая ОС, упомянутая и нет в данной статье, победила или победит в будущем в своем сегменте, а может и не победит. Работают системы по-разному, ввиду того, что программный код, на котором они базируются, разный. Поддержка аппаратного обеспечения так же реализована по-разному вследствие разного подхода и поставленных задач при проектировании каждой ОС.

Все операционные системы хороши там, где надо и при должном использовании. Использовать на своем оборудовании ту или иную ОС - личное дело каждого. Но главное - перед тем как что-то делать, подумайте основательно, во избежание лишних проблем.

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Мнение: сравнение разных операционных систем не имеет смысла
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LoL
00:20
Судя по его инсайдам кп останется тот же, да и зачем его менять на одно поколение, когда через год всё равно новый придется делать. А вот что лок фабрики сдвинут с 1900 до 2133 - это уже хорошо.
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warmuza
00:16
@"В сети с большой периодичностью появляются обзоры и статьи на тему сравнения ОС." Ну просто настолько большой, что деваться уже от них некуда. Особенно актуально для мамкиных геймеров, которых в ин...
Мнение: сравнение разных операционных систем не имеет смысла
Alex
00:11
А я и не говорю, что плохо, просто для этого есть админы, но у них что-то с фильтром и не помнят, что час назад размещали уже подобные новости.
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