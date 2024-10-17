Эта миссия станет первым шагом на пути к созданию экономики замкнутого цикла в космосе.

RISE — это коммерческая миссия, направленная на демонстрацию безопасного сближения и стыковки с уже действующим спутником на геостационарной орбите. Цель проекта — продление срока службы спутников, что позволит операторам извлекать максимальную пользу из космических активов. В случае успешной реализации, компания D-Orbit, отвечающая за техническую часть миссии, начнет предоставлять коммерческие услуги по обслуживанию спутников.

Обслуживание на орбите становится логическим продолжением концепции устойчивого освоения космоса. Продление срока эксплуатации спутников позволит не только увеличить объем получаемых данных, но и повысить экономическую эффективность. Это снизит необходимость замены спутников, что в свою очередь уменьшит объемы космического мусора — одной из главных проблем современной космонавтики. Генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер подчеркнул, что это не просто технологический прорыв, но и шаг к тому, чтобы сделать Европу конкурентоспособной в космосе.

Проект RISE реализуется благодаря финансовой поддержке ESA, которая выделила €119 млн на разработку и запуск миссии. После того как все необходимые проверки будут завершены и подтвердится успешность миссии, ESA завершит свою активную поддержку проекта. После этого спутник будет передан в коммерческое использование на срок до 8 лет, что позволит D-Orbit развивать и расширять свои возможности в сфере космического обслуживания.

После завершения демонстрационной фазы, компания D-Orbit сможет продолжить использование космического корабля для собственных коммерческих целей. Руководитель отдела космической безопасности ESA Хольгер Краг отметил, что миссия RISE — это только начало для создания орбитальных сервисов, которые станут неотъемлемой частью будущей космической экономики.

Одним из ключевых преимуществ миссии является борьба с космическим мусором. В настоящее время после окончания своей миссии спутники остаются на так называемом «геостационарном кладбище» — орбите, расположенной примерно на 100 км выше геостационарной орбиты. Эти спутники могут оставаться на этой высоте тысячи лет, создавая потенциальные угрозы для активных аппаратов. Миссия RISE изменит этот подход, продлевая срок службы спутников и снижая необходимость в их замене, что, в свою очередь, сократит количество объектов на «кладбищенской» орбите.

RISE также откроет новые возможности для проведения исследований в космосе и предоставления коммерческих услуг. Проектный менеджер миссии Эндрю Волахан подчеркнул, что это кардинально меняет подход к эксплуатации космических аппаратов: «На Земле мы бы никогда не выбросили машину после того, как она закончила топливо. Однако с космическими спутниками мы поступаем именно так. Теперь же у нас появилась возможность обслуживать спутники прямо на орбите, продлевая их срок службы и снижая затраты на запуск новых аппаратов».

Запуск миссии RISE запланирован на 2028 год. Продолжительность миссии составит 8 лет, в течение которых спутник будет обслуживаться и демонстрировать свои возможности. После запуска спутник переместится на промежуточную орбиту, чуть выше обычной геостационарной, на высоте около 36 000 км. В рамках подготовительных мероприятий будут проведены многочисленные тесты и репетиции, чтобы убедиться в полной готовности всех систем. После успешного завершения этих этапов начнется демонстрационная фаза миссии, которая покажет, что спутник способен выполнять поставленные задачи.