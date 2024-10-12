Изначально BYD не раскрывала точную стоимость внедорожника Leopard 8, но позиционировала его как модель в категории полумиллионного юаня, что соответствует приблизительно $70,8 тысячам. Однако сегодня стало известно, что диапазон цен на предварительные заказы начинается от 400 тысяч юаней ($56 тысяч) и доходит до 500 тысяч юаней ($70,8 тысяч), что делает автомобиль более доступным для широкого потребителя.
BYD Leopard 8 является мощным гибридом, сочетающим 2,0-литровый бензиновый двигатель с двумя электромоторами, что в сумме дает внушительные 748 лошадиных сил. Благодаря этой силовой установке внедорожник способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Полностью на электрической тяге автомобиль может проехать до 125 км, а максимальный комбинированный запас хода составляет 1200 км.
BYD Leopard 8 оборудован гидравлической подвеской с регулируемым дорожным просветом, который можно настраивать в диапазоне 140 мм. Этот внедорожник также может преодолевать водные преграды глубиной до 90 см, что делает его отличным выбором для экстремальных условий.
Одним из ключевых элементов нового BYD Leopard 8 является система интеллектуального вождения Huawei Intelligent Driving ADS 3.0, обеспечивающая высокий уровень автоматизации и безопасности на дороге. Салон автомобиля выполнен в кожаной отделке и доступен в вариантах на 6 или 7 мест. Большая панорамная крыша создает чувство простора и комфорта для пассажиров, а медиасистема с большим экраном предлагает широкий функционал для развлечений и управления.
BYD Leopard 8 обладает внушительными габаритами: длина — 5195 мм, ширина — 1994 мм, высота — 1875 мм. Колесная база составляет 2920 мм, что обеспечивает просторный интерьер и устойчивость на дороге. Эстетический дизайн и современные линии кузова придают внедорожнику динамичный и премиальный вид.