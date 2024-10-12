Компания BYD открыла возможность предварительного заказа на новый гибридный внедорожник BYD Leopard 8, удивив рынок более доступной ценой, чем ожидалось ранее.

Изначально BYD не раскрывала точную стоимость внедорожника Leopard 8, но позиционировала его как модель в категории полумиллионного юаня, что соответствует приблизительно $70,8 тысячам. Однако сегодня стало известно, что диапазон цен на предварительные заказы начинается от 400 тысяч юаней ($56 тысяч) и доходит до 500 тысяч юаней ($70,8 тысяч), что делает автомобиль более доступным для широкого потребителя.

BYD Leopard 8 является мощным гибридом, сочетающим 2,0-литровый бензиновый двигатель с двумя электромоторами, что в сумме дает внушительные 748 лошадиных сил. Благодаря этой силовой установке внедорожник способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Полностью на электрической тяге автомобиль может проехать до 125 км, а максимальный комбинированный запас хода составляет 1200 км.

BYD Leopard 8 оборудован гидравлической подвеской с регулируемым дорожным просветом, который можно настраивать в диапазоне 140 мм. Этот внедорожник также может преодолевать водные преграды глубиной до 90 см, что делает его отличным выбором для экстремальных условий.

Одним из ключевых элементов нового BYD Leopard 8 является система интеллектуального вождения Huawei Intelligent Driving ADS 3.0, обеспечивающая высокий уровень автоматизации и безопасности на дороге. Салон автомобиля выполнен в кожаной отделке и доступен в вариантах на 6 или 7 мест. Большая панорамная крыша создает чувство простора и комфорта для пассажиров, а медиасистема с большим экраном предлагает широкий функционал для развлечений и управления.

BYD Leopard 8 обладает внушительными габаритами: длина — 5195 мм, ширина — 1994 мм, высота — 1875 мм. Колесная база составляет 2920 мм, что обеспечивает просторный интерьер и устойчивость на дороге. Эстетический дизайн и современные линии кузова придают внедорожнику динамичный и премиальный вид.