Новые Audi Q6 начали завозить на российский рынок по схеме параллельного импорта, причем речь идёт о машинах 2024 года выпуска.

В 2024 году на российский рынок начали поступать новые Audi Q6 по схеме параллельного импорта. Один из дилеров уже предложил Audi Q6 в топовой версии 50 TFSI quattro по цене 12,8 млн рублей. Однако благодаря действующим скидкам, доступным при покупке у данного дилера, цену можно снизить до 11,9 млн рублей.

Audi Q6 2024 года оснащен мощным 2,5-литровым бензиновым двигателем, который развивает 299 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Этот мотор работает в паре с семискоростной роботизированной коробкой передач, обеспечивая плавное переключение скоростей и высокую динамику на дороге. Система полного привода quattro гарантирует уверенное поведение автомобиля на различных покрытиях.

Дорожный просвет Audi Q6 составляет внушительные 200 мм, что позволяет ему справляться с неровностями дорог и бездорожьем. Высокий клиренс в сочетании с полным приводом делает этот автомобиль отличным выбором как для городских условий, так и для поездок за город.

Важным аспектом нового Audi Q6 является наличие самых передовых систем помощи водителю. Автомобиль оснащен множеством функций, повышающих безопасность и комфорт вождения, включая интеллектуальные системы управления и мониторинга дорожной ситуации.