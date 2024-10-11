Представлен 1005-сильный Cadillac Escalade-V, который обогнал Lamborghini Huracan Evo

Компания Hennessey снова доказала свой статус лидера в области автомобильных тюнингов, представив уникальную версию Cadillac Escalade-V с мощностью двигателя 1005 лошадиных сил. Этот внедорожник, вес которого составляет 2812 кг, теперь способен разгоняться до 96 км/ч всего за 3,6 секунды, что ставит его в один ряд с суперкарами, такими как Lamborghini Huracan Evo.

Новая версия H1000 Cadillac Escalade-V оснащена 6,2-литровым V8 двигателем, который подвергся значительным доработкам. Одним из ключевых обновлений стало использование высокопроизводительного нагнетателя, специально разработанного распредвала и модернизированных головок цилиндров. Эти улучшения привели к увеличению мощности на 50%, а крутящий момент вырос на 35%, что делает этот внедорожник по-настоящему уникальным среди конкурентов.

В одном из видеороликов, который вызвал широкий интерес у автолюбителей, новинка уверенно обходит Lamborghini Huracan Evo на прямой гонке.

Чтобы достичь таких впечатляющих характеристик, специалисты Hennessey внедрили ряд нововведений, среди которых:

Высокопроизводительный корпус дроссельной заслонки

Модернизированные пружины клапанов

Коллекторы из нержавеющей стали с длинными трубами

Эти улучшения обеспечивают не только увеличение мощности, но и более эффективную работу двигателя, что повышает общую производительность автомобиля.

Спрос на данную модель оказался настолько высоким, что весь запланированный на 2024 год тираж, который составляет всего 100 единиц, уже полностью распродан. Тем не менее, автолюбители могут сделать предзаказ на выпуск 2025 года.

Каждый экземпляр Cadillac Escalade-V H1000 проходит индивидуальную сборку на заводе Hennessey в Сили, штат Техас. Автомобиль сопровождается гарантией на три года или 56 000 км пробега, что дает владельцам уверенность в его надежности и высоком качестве сборки.