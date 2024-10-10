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Разгончик PC
Volkswagen представила кроссовер Tayron на замену Tiguan Allspace
Представлен большой семиместный Volkswagen Tayron, который заменяет старый Tiguan Allspace.

Volkswagen представил долгожданную новинку — семиместный кроссовер Volkswagen Tayron, который пришел на смену устаревшему Tiguan Allspace. Этот автомобиль станет мощным конкурентом в сегменте среднеразмерных кроссоверов, бросив вызов таким популярным моделям, как Kia Sorento и Skoda Kodiaq.

Volkswagen of America также анонсировал выход нового Tiguan с длинной колесной базой для рынка США. Хотя в заявлении компании подчеркивается, что американская версия будет отличаться дизайном кузова, трансмиссиями и комплектом оборудования, полная премьера модели состоится уже в конце текущего года.

Новый Tayron впечатляет своими размерами: длина автомобиля составляет 4770 мм, а колесная база — 2791 мм. Кроссовер представлен в двух версиях, при этом объем багажного отделения варьируется в зависимости от количества сидений.

В семиместной версии при поднятых креслах объем багажника составляет 345 литров.

В пятиместной модификации — 885 литров.

При сложенных сиденьях второго ряда объем увеличивается до 1905 литров в двухрядной версии и до 2090 литров в семиместной.

Для гибридной версии кроссовера, где часть места занимает батарея, объем багажника составляет 705 литров при поднятых сиденьях и 1915 литров при их сложении. При этом гибриды Tayron будут доступны только в пятиместной версии.

Все версии Volkswagen Tayron оснащаются автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Гибридные версии имеют шести-ступенчатую трансмиссию, а версии с традиционными двигателями — семиступенчатую. Важно отметить, что подключаемые гибриды (PHEV) и базовые бензиновые и дизельные версии автомобиля оснащены только передним приводом.

Базовая комплектация нового кроссовера включает 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 148 л.с. и крутящим моментом 250 Нм. Этот мотор использует технологию мягкого гибрида, которая позволяет двигателю работать на двух цилиндрах, что способствует экономии топлива в условиях низкой нагрузки.

К 1.5 eTSI присоединяется экономичный дизельный двигатель объемом 2.0 TDI, который также имеет мощность 148 л.с., но существенно больший крутящий момент — 360 Нм. Для моделей с полным приводом доступен более мощный вариант этого мотора, развивающий 201 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Кроме того, Tayron будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями объемом 2.0 литра:

Один вариант выдает 148 л.с. и 320 Нм,

Второй — 261 л.с. и 400 Нм.

Особого внимания заслуживают гибридные версии Volkswagen Tayron. Первый гибрид развивает мощность 201 л.с., второй — 268 л.с. Оба варианта объединяют в себе 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель и электромотор, обеспечивая отличные динамические показатели и экономичность.

Аккумуляторная батарея в гибридных версиях имеет емкость 19,7 кВт·ч, что позволяет проехать на чистой электрической тяге более 100 километров. Поддерживается быстрая зарядка постоянным током мощностью 50 кВт, что значительно сокращает время зарядки. В совокупности с бензобаком, Tayron eHybrid способен преодолеть до 850 километров на одной заправке.

Volkswagen Tayron поступит в продажу в Европе осенью этого года и будет представлен в трех основных комплектациях: Life, Elegance и R-Line.

#сша #volkswagen #кроссовер #kia #skoda #volkswagen tayron
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