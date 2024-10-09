Мессенджер Discord был официально заблокирован на территории Российской Федерации, о чем сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. Ограничение доступа к платформе произошло из-за нарушений законодательства Российской Федерации, что стало предметом пристального внимания властей.

По данным Роскомнадзора, причины блокировки связаны с тем, что мессенджер не соответствовал требованиям законодательства. Основные претензии касаются того, что Discord использовался для распространения запрещенной информации, а также для поддержки террористической и экстремистской деятельности. Платформа неоднократно получала запросы на удаление незаконного контента, однако не предприняла должных мер для их выполнения.

Как подчеркивается в заявлении Роскомнадзора, с платформой были связаны серьезные нарушения законодательства. В частности, Discord неоднократно игнорировал запросы о необходимости удаления противоправного контента. В связи с этим в 2023 году мессенджер получил штраф на сумму 6 миллионов рублей. Тем не менее, даже после судебного решения мессенджер не устранил нарушения, что в конечном итоге и привело к блокировке платформы.