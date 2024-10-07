В Тольятти выставили на продажу «Ниву» ВАЗ-2121 1980 года выпуска. Судя по фото, автомобиль находится в идеальном состоянии, а заявленный пробег — всего 220 км.

В Тольятти выставили на продажу «Ниву» ВАЗ-2121 1980 года выпуска. Этот экземпляр представляет собой настоящую «капсулу времени», сохранившуюся в идеальном состоянии. Пробег автомобиля составляет всего 220 км, что делает его практически новым. Продавец подчеркивает, что машина является выгодной «инвестиционной покупкой», а цена в 30 млн рублей, по его словам, полностью оправдана.

Продажа этого автомобиля вызвала большой интерес среди коллекционеров и автолюбителей. Весной 2023 года машина уже выставлялась на продажу, но тогда цена была ниже — 23 млн рублей. Однако, впервые автомобиль появился на рынке в 2017 году, и тогда за него просили всего 5 млн рублей. С каждым годом стоимость машины растет, что только подчеркивает её статус как редкого инвестиционного объекта.

Несмотря на высокую цену, с точки зрения техники этот автомобиль не имеет уникальных характеристик. Основной причиной высокой стоимости является исключительная сохранность автомобиля, а не его технические параметры.

Такое название, как «капсула времени», не случайно. Машина не подвергалась никаким модернизациям и находится в почти заводском состоянии. Это редкость для автомобиля, которому более 40 лет. «Нива» ВАЗ-2121 стала символом советского автопрома и до сих пор пользуется спросом среди коллекционеров старинных машин.