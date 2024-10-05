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Разгончик PC
Google будет помечать "галочкой" безопасные и официальные сайты
Верификация в поиске направлена на помощь пользователям во избежание переходов по ссылкам на поддельные или мошеннические сайты.

Google продолжает совершенствовать свои сервисы и тестирует новую функцию верификации для защиты пользователей от мошеннических сайтов. Суть нововведения заключается в появлении синих галочек рядом с ссылками в результатах поиска, что указывает на подлинность компании. Этот шаг направлен на то, чтобы пользователи могли увереннее взаимодействовать с официальными брендами, избегая сайтов подделок.

Хотя Google официально не объявляла о запуске "синих галочек", некоторые пользователи уже заметили их в результатах поиска. Эти метки появляются рядом с бизнес-ссылками и указывают на то, что компания действительно является тем, за кого себя выдает. Когда пользователь наводит курсор на галочку, появляется сообщение с объяснением: "Этот значок отображается, потому что сигналы Google подтверждают подлинность этого бизнеса. Однако Google не может гарантировать абсолютную надежность его продуктов и услуг."

Новая функция тестируется на ограниченном количестве пользователей, и она пока не получила широкого распространения. Представители компании подчеркивают, что это один из множества экспериментов, которые проводит Google. Молли Шахин, представитель Google по связям с общественностью, сообщила изданию The Verge, что "синие галочки" призваны помочь пользователям находить проверенные компании и избежать мошенничества.

Текущий эксперимент с верификацией в поиске тесно связан с более ранней инициативой Google — Brand Indicators for Message Identification (BIMI). Эта система уже используется в Gmail для подтверждения подлинности отправителей писем через отображение логотипов и значков рядом с именем отправителя.

Основная цель новой системы верификации — усилить безопасность в интернете. Мошеннические сайты часто имитируют известные бренды, чтобы завладеть данными пользователей или навязать некачественные товары и услуги.

Для компаний это означает необходимость усиливать свою репутацию и присутствие в интернете. Бренды, которые смогут пройти верификацию, будут иметь конкурентное преимущество, так как пользователи будут охотнее выбирать проверенные источники.

Кроме того, верификация компаний через Google поможет снизить количество фишинговых атак и других видов онлайн-мошенничества. Чем больше компаний присоединятся к этому процессу, тем выше будет уровень доверия к интернет-среде в целом.

#google #мошенничество #поисковая система #безопасность в интернете #фишинговые атаки #защита пользователей #верификация сайтов #проверенные компании #синие галочки
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В Google Play и App Store нашли мошеннические приложения, использующие схемы «разделки свиней»
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