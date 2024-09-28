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Разгончик PC
В Россию везут партию BMW M5 седьмого поколения
Цена у нас будет в 2,5 раза выше, чем в США.

В Российскую Федерацию стремительно прибывают новые BMW M5, недавно представленные публике. Дебютные модели с гибридной системой будут доступны у дилеров в Подмосковье по ценам, начинающимся от 26,7 миллиона рублей — в 2,5 раза выше, чем в США.

Представляя собой вершину инженерной мысли, BMW M5 из седьмого поколения предлагает расширенный салон и мощнейшую гибридную установку, развивающую 717 лошадиных сил. Основной двигатель V8, работающий на бензине, выдает 577 л.с., в то время как электромотор добавляет еще 194 л.с. За мощностью следит 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Максимальная скорость нового M5 с пакетом M Driver’s Package достигает 305 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды.

В электрическом режиме BMW M5 может проехать до 40 км без шума, однако при резком нажатии на газ или переключении на ручной режим внутренний двигатель включается, обеспечивая дополнительную мощность. Эффективные тормоза и усовершенствованная подвеска гарантируют уверенное управление на любых скоростях, а общая масса автомобиля составляет 2444 кг.

#подмосковье #гибридный автомобиль #автопроизводители #bmw m5 #v8 двигатель #авто новости #305 км/ч #мощность 717 л.с. #цена 26.7 миллиона #электрический режим
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