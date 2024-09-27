Сегодня в утренние часы компания SpaceX поделилась великолепными фотографиями, на которых запечатлена собранная и тщательно протестированная ракета Starship.

Илон Маск, основатель и лидер SpaceX, прокомментировал эти снимки, отметив: «Корабли Starship были созданы для полётов», ссылаясь на хит 2012 года.

На данный момент SpaceX ожидает разрешения от Федерального управления гражданской авиации США на очередной орбитальный запуск ракеты, который откладывается без видимых причин. Обсуждаются слухи о том, что решение может носить политический характер, учитывая поддержку Маска Дональду Трампу, что вызывает напряжение с администрацией Хэррис. Маск сам утверждает, что расследование имеет политическую подоплеку.

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Недавно сотрудники SpaceX сделали исторические снимки, освоив 140-метровую «Мехазиллу», которая на пятом запуске должна будет поймать возвращающийся ускоритель Super Heavy.

Маск также жестко раскритиковал FAA за предложение о штрафе в 633 000 долларов, заявив, что наказание касается мелочных вопросов, игнорируя реальные проблемы безопасности в другой компании.