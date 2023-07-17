Очередной скачок производительности

Пока компания AMD годами "кормит" своих поклонников один и тем же сокетом, Intel, стремясь дарить фанатам самые свежие технологии, постоянно выпускает новые продукты. Хотя Socket LGA 1700 получился слишком хорошим, все равно надо двигаться дальше. Поэтому "синие" уже вовсю готовятся к выпуску следующего поколения — Socket LGA 1851 и совместимых процессоров на архитектуре Arrow Lake.

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Согласно последним утечкам, новинки будут предлагать существенный прирост производительности, примерно соответствующий тому, что мы получили при переходе с 11-го на 12-е поколение. Анализ прогнозируемых данных демонстрирует прибавку вплоть до 21%; на столько гипотетический Core 9 15900K может быть быстрее, чем выходящий осенью Core i9-14900K. Учитывая 4%-ный разрыв в скорости между Raptor Lake Refresh и текущим поколением, можно сделать вывод, что Core 9 15900K будет примерно на четверть быстрее, чем Core i9-13900K.

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Кроме прочего, упоминается, что LGA 1851 будет иметь другую высоту, так что не все кулеры для LGA 1700 будут с ним совместимы. Среди изменений также значится увеличение производительности встроенной графики в 2,2 раза. К сожалению, надо признать, что и этого не достаточно для обеспечения уверенного гейминга в современных играх. Более чем двукратное усиление довольно слабого видеоядра UHD 770 все равно не позволит догнать даже устаревшие дискретные видеокарты начального уровня. Так что, здесь компании Intel есть чему поучиться у AMD.